القاهرة: اجتماع عربيّ الأربعاء لبحث تطوّرات الحرب على غزة

أعلن المندوب الدائم لفلسطين في جامعة الدول العربية، مهند العكلوك، الثلاثاء، عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة، لبحث التطورات بقطاع غزة، والاستماع لإحاطة أممية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به العكلوك، وسط تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وقال العكلوك إن فلسطين "طلبت الإثنين، عقد اجتماع لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين في ظل استمرار إسرائيل وإمعانهم في ارتكاب جريمة الإبادة الجامعة، وفي ضوء ما كشف الأيام الأخيرة من مقابر جماعية لفلسطينيين نتيجة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بخلاف الفيتو الأمريكي بمجلس الأمن ضد فلسطين".

والخميس الماضي، استخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض "الفيتو"، لمنع تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن، يطالب بمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وأضاف: "بالفعل سيتم عقد الاجتماع غدا عصر الأربعاء، وسيناقش مجلس الجامعة تلك الأحداث وسيتم الاستماع لإحاطة من المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز".

وأشار إلى أن الاجتماع سينعقد برئاسة موريتانيا رئيسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، وذلك بعد وصول مذكرات تأييد للأمانة العامة بالجامعة من كل الدول العربية (22 دولة).

وأمس الإثنين، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أن مصير نحو 2000 شخص كانوا في مستشفى ناصر بمدينة خانيونس عند اقتحامه من القوات الإسرائيلية في شباط/ فبراير، "لا يزال مجهولا".

فيما أعلن جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، باليوم ذاته، ارتفاع حصيلة الجثث المكتشفة إلى 283، في مقبرة جماعية بمجمع "ناصر" الطبي تم اكتشافها مساء الجمعة الماضي.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي، خلّفت أكثر من 110 آلاف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى أكثر من 7 آلاف مفقود، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".