اجتماع عربي سداسي في السعودية يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

أكد المجتمعون "ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي".

دعا اجتماع عربي سداسي في العاصمة السعودية الرياض إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة؛ حسبما أورد بيان للخارجية السعودية مساء السبت.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وترأس وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية السداسية الوزاري التشاوري لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بمقر وزارة الخارجية بالرياض.

وحضر الاجتماع وزير خارجية مصر، سامح شكري، ونظيره الأردني، أيمن الصفدي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، وفق البيان ذاته.

وأكد المجتمعون "ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي".

كما أكدوا "ضرورة رفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

وعبروا عن دعمهم لكافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.

كما شددوا على "أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وذكروا أن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة" معبرين عن "رفضهم القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية".

وحذروا من "استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة والتي تقوض حل الدولتين".

وينتظر أن تلتقي تلك المجموعة أيضا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بالسعودية، وفق بيانين للخارجية المصرية والأردنية، صدرا في وقت سابق السبت.

وتأتي اجتماع المجموعة العربية عشية انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض على مدار يومي الأحد والاثنين (28 و29 نيسان/ إبريل الجاري) تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، بحضور عدد من رؤساء الدول، وأكثر من 1000 من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من 92 دولة، وفق ما نقلته الأنباء السعودية السبت.

وفي أواخر آذار/ مارس الماضي، استضافت القاهرة اجتماعا عربيا وزاريا ضم وزراء الخارجية المصري سامح شكري، والسعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والأردني أيمن الصفدي، ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وانضم لهذا الاجتماع بلينكن الذي وصل للمنطقة في سادس جولة وقتها منذ الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.