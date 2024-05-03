أخبار عربية ودولية | أخبار الوطن العربي
03/05/2024 - 11:13

الجيش الإسرائيليّ يغير على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان

تجدّد تبادل القصف بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، في جنوب لبنان والمناطق الحدودية والجليل الأعلى وشمال إسرائيل، في الوقت الذي تواصلت التهديدات من الجانبين، بتوسيع دائرة الاشتباكات.

الجيش الإسرائيليّ يغير على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان

قصف إسرائيلي في جنوب لبنان (Getty Images)

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، هجمات على بلدات في الجنوب اللبناني، ادعى أنه استهدف من خلالها مواقع لحزب الله اللبناني.

وفيما يستمرّ تبادل إطلاق النار بين الجانبين، ذكرت تقارير إسرائيلية، مؤخرا، أن الحكومة في تل أبيب باتت مستعدة لبحث "تعديلات حدودية" مع لبنان، وذلك في إطار "التفاهمات التي يتم بلورتها" لمنع تصعيد المواجهات الحدودية مع حرب الله إلى حرب شاملة.

وتجدّد تبادل القصف بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، في جنوب لبنان والمناطق الحدودية والجليل الأعلى وشمال إسرائيل، في الوقت الذي تواصلت التهديدات من الجانبين، بتوسيع دائرة الاشتباكات.

تغطية خاصّة ومتواصلة:

حزب الله لبنان لبنان الان مباشر نصر الله غزة غزة الان مباشر فلسطين اخبار غزة رفح رفح الان مباشر طوفان الاقصى

التعليقات