المغرب.. وقفة تضامنية مع طلاب الجامعات الغربية الداعمين لفلسطين

نظم عدد من المغاربة وقفة تضامنية مع طلاب الجامعات الغربية الداعمين لفلسطين أمام القنصلية الأميركية بمدينة الدار البيضاء.

شارك عدد من أبناء المغرب، مساء أمس الخميس، في وقفة تضامنية مع طلاب الجامعات الغربية المشاركين في حراك تضامني داعم لفلسطين وقطاع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية.

ونظمت الوقفة "الجبهة المغربية لدعم فلسطين" (غير حكومية) أمام القنصلية الأميركية بمدينة الدار البيضاء (غرب).

وردد المشاركون في الوقفة هتافات منددة بـ"الإبادة" التي ترتكبها إسرائيل بحق أهالي غزة، وداعمة لاحتجاج طلاب الجامعات الغربية الرافض لتلك الحرب.

ومن بين الهتافات التي تم ترديدها: "تحية شبابية، لغزة الأبية"، و"يا شهيد ارتاح ارتاح، وإحنا نواصل الكفاح"، و"تحية للحركة الطلابية".

وفي 18 نيسان/ أبريل الماضي، بدأ طلاب وطالبات وأساتذة جامعات رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات المحتجين، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

ولاحقا، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأميركية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.

وكان لافتا في تعامل السلطات الأمنية بالولايات المتحدة مع المحتجين لجوؤها إلى "القمع والعنف الشديد" لفض اعتصامات الجامعات، واعتقال أكثر من ألفين حتى الخميس، وفق أرقام نشرتها وسائل إعلام أميركية.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أكثر من 112 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب على الرغم من صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال فورا، وكذلك رغم طلب محكمة العدل الدولية منها اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.