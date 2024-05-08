قصف إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان

كان الجيش الإسرائيلي قد أطلق طيلة الليلة الفائت وحتى صباح اليوم القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى بلدات مجدل زون وطيرحرفا.

تواصل القصف الإسرائيلي خلال ساعات الليل والفجر تجاه مواقع وبلدات عديدة في جنوب لبنان، وذلك مع استمرار تبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل بشكل يومي منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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وأفادت الوكالة اللبنانية صباح اليوم، بأن أطراف بلدتي رميش ورامية تعرضت لنيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة من مواقع الاحتلال المتاخمة للخط الأزرق، والتي استهدفت خزانات المياه على أسطح المنازل والطرق بين القرى الحدودية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق طيلة الليلة الفائت وحتى صباح اليوم القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى بلدات مجدل زون وطيرحرفا.

وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي حتى ساعات الصباح فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، وقبل منتصف الليل تعرضت أطراف بلدة عيتا الشعب لقصف أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة.

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