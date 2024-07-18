لبنان: شهيد جراء قصف إسرائيلي لمركبة في البقاع الغربي

في الأسابيع الأخيرة، زاد التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ مناورات عسكرية، وذلك عقب "المصادقة" على خطط عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان.

استشهد شخصا، الخميس، إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لمركبة في البقاع الغربي جنوب شرق لبنان.

وأفادت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام بـ"سقوط شهيد" في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مركبة في البقاع الغربي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله حتى عن استهداف مواقع إسرائيلية بالمسيرات والصواريخ الموجهة وقصف مدفعي وصاروخي.

وينفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والرشقات الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعها العسكرية، ويوميا تسمع صافرات الإنذار، عدة مرات في العديد من البلدات الإسرائيلية الحدودية ومناطق مختلفة بالجليل الغربي والأعلى، محذرة من إطلاق مسيرات ورشقات صاروخية منالأراضي اللبنانية.

وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ مناورات عسكرية، وذلك عقب "المصادقة" على خطط عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان.