شركات طيران عالمية تعلق رحلاتها إلى لبنان إثر التهديدات الإسرائيلية

أعلنت شركة "إير فرانس" تعليق رحلاتها يومي الإثنين والثلاثاء إلى لبنان، بعد تأجيل رحلات تتبع خطوط الشرق الأوسط اللبنانية، وإلغاء رحلات كانت مجدولة اليوم من ألمانيا وهولندا والسويد.

أعلنت شركات طيران عالمية اليوم، الإثنين، تعليق رحلاتها إلى مطار رفيق الحريري بالعاصمة بيروت، لفترات متباينة تجنبا لتصعيد بين إسرائيل وحزب الله.

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جاء ذلك، في بيانات صحفية منفصلة لتلك الشركات، وتصريحات لوسائل إعلام دولية، في وقت ساد بعض الإرباك رحلات الطيران المغادرة والقادمة من وإلى لبنان منذ مساء أمس الأحد.

وقالت شركة "لوفتهانزا" في بيان اليوم، إنها علقت رحلاتها إلى لبنان حتى 5 آب/ أغسطس المقبل، وهو ذات الموعد الذي أعلنته شركة الطيران السويسرية اليوم.

بينما أعلنت شركة "إير فرانس" تعليق رحلاتها يومي الإثنين والثلاثاء إلى لبنان، بعد تأجيل رحلات تتبع خطوط الشرق الأوسط اللبنانية، وإلغاء رحلات كانت مجدولة اليوم من ألمانيا وهولندا والسويد.

وأعلنت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية مساء أمس، تأخير عودة بعض رحلاتها إلى بيروت من مساء الأحد إلى صباح اليوم، في ظل التهديدات الإسرائيلية بشن ضربة ضد لبنان.

كما أفادت وسائل إعلام محلية بأن عددا من شركات الطيران الأجنبية ألغت رحلاتها إلى بيروت مساء الأحد من بينها الطيران القطري، و"ترانسافيا" من هولندا و"يورو وينغز" من ألمانيا.

وارتفعت وتيرة التهديدات الإسرائيلية بشن ضربة موسعة على لبنان عقب هجوم صاروخي استهدف السبت، بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، نفى "حزب الله" مسؤوليته عنه، وأسفر عن 12 قتيل وإصابة نحو 40 آخرين معظمهم أطفال.