ميقاتي: التهديدات الإسرائيلية والتهويل بحرب شاملة لن يمنعنا من الدفاع عن أرضنا

ميقاتي: "التهديدات الإسرائيلية المستجدة ضد لبنان والتهويل بحرب شاملة لن يثني اللبنانيين عن التمسك بحقهم في أرضهم والدفاع عنها بكل الوسائل التي تقرها الشرائع الدولية".

قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء إن التهديدات الإسرائيلية ضد بلاده والتهويل بحرب شاملة لن يثني اللبنانيين عن التمسك بحقهم بالدفاع عن أرضهم بكل الوسائل التي تقرّها الشرائع الدولية.

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جاء ذلك في بيان لمكتب ميقاتي في إطار مواصلة اتصالاته ولقاءاته الدبلوماسية المكثفة في إطار مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتهديدات المستجدة بتوجيه ضربة قوية له ردا على هجوم أودى بحياة 12 شخصا في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، السبت، تتهم حزب الله بالمسؤولية عنه رغم نفيه ذلك.

وبحسب البيان، شدد ميقاتي خلال هذه الاتصالات على "أن لبنان يدين كل أشكال العنف ولا سيما التعرض للمدنيين".

وطالب ميقاتي "بوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701 كاملا".

وقال "من المستغرب أن العدو الإسرائيلي الذي يشن حربا بلا هوادة على الفلسطينيين، قتلا وتدميرا وتهجيرا، يزعم التفجّع على ضحايا عرب سقطوا في منطقة عربية محتلة من قبل إسرائيل ويهدد ويتوعّد، علما أن الملابسات الكاملة لما حصل لا تزال غير معروفة بعد".

وأضاف "التهديدات الإسرائيلية المستجدة ضد لبنان والتهويل بحرب شاملة لن يثني اللبنانيين عن التمسك بحقهم في أرضهم والدفاع عنها بكل الوسائل التي تقرها الشرائع الدولية".

وأكد أن "هذا الموقف تم إبلاغه إلى جميع أصدقاء لبنان في العالم وإلى الاتحاد الأوروبي، كما سيتم الرد على المزاعم والاتهامات الإسرائيلية في رسالة مفصلة إلى مجلس الأمن الدولي".

وشكر ميقاتي "الدول العربية والأجنبية التي عبّرت عن تضامنها الكامل مع لبنان إزاء التهديدات الإسرائيلية"، و"سعيها الدؤوب لوقف العدوان الإسرائيلي عليه".

كما دعا إلى "عدم الانجرار خلف الشائعات والأخبار الكاذبة التي تهدف إلى بث الهلع في قلوب جميع اللبنانيين".

واعتبر أن "الحرب النفسية التي يشنها العدو الإسرائيلي تهدف أولا وأخيرا إلى ضرب معنويات اللبنانيين خصوصا في عز موسم سياحي يحمل الكثير من الآمال والمؤشرات الإيجابية".

وشدد على أن "الحكومة حاضرة بكل وزاراتها وأجهزتها لمواجهة أي طارئ، لكن الإجراءات المطلوبة يجري اتخاذها بطريقة لا تثير الهلع عند اللبنانيين".

وعلى خلفية مقتل 12 طفلا وإصابة آخرين، السبت، جراء سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم ببلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، تتزايد توقعات بتصعيد كبير مرتقب بين إسرائيل وحزب الله.

وبينما اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بالوقوف خلف هذه الحادثة وتوعده بالرد، نفى الحزب نفيا قاطعا أي مسؤولية عنها.

ووسط مخاوف من التصعيد، شهدت حركة الطيران من وإلى لبنان عبر المطار الوحيد في العاصمة بيروت بين الأحد والإثنين، حالة من الترقب والحذر خصوصا مع إعلان عدد من شركات الطيران الدولية تأجيل أو إلغاء رحلاتها.

في حين وجّهت خارجيات العديد من الدول العربية والغربية مواطنيها إلى عدم السفر إلى لبنان في الوقت الراهن، ومغادرته أو اتخاذ إجراءات أمان خاصة في حال بقائهم فيه، تحسبًا لضربة إسرائيلية متوقعة.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراض لبنانية في الجنوب، وهضبة الجولان السورية المحتلة فضلا عن الأراضي الفلسطينية.