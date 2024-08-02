الأمم المتّحدة: ، تضرّر أكثر من 158 ألف شخص جرّاء السيول في اليمن

يعاني اليمن ضعفًا شديدًا في البنية التحتيّة، ما جعل تأثيرات السيول تزيد مأساة السكّان الّذين يشتكون هشاشة الخدمات الأساسيّة جرّاء تداعيات الحرب المستمرّة منذ نحو تسع سنوات...

أعلنت الأمم المتّحدة، مساء الخميس، تضرّر أكثر من 158 ألف شخص جرّاء السيول في اليمن، منذ مطلع العام الجاري 2024.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة في اليمن، اطّلعت عليه الأناضول.

وذكر البيان أنّ "الأمطار الغزيرة والسيول في اليمن أدّت إلى تضرّر أكثر من 158 ألف شخص، منذ مطلع العام الجاري 2024 حتّى 28 يوليو/ تمّوز (الماضي)".

وأضاف البيان أنّ الأمطار والسيول "تسبّبت خلال الفترة ذاتها في وفاة 10 أشخاص وإصابة 14 آخرين".

وأوضح أنّ "شركاء العمل الإنسانيّ استجابوا لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفًا في جميع أنحاء البلاد".

‏ويعاني اليمن ضعفًا شديدًا في البنية التحتيّة، ما جعل تأثيرات السيول تزيد مأساة السكّان الّذين يشتكون هشاشة الخدمات الأساسيّة جرّاء تداعيات الحرب المستمرّة منذ نحو تسع سنوات.