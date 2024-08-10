السودان: الجيش يعلن تصديه لهجوم كبير من الدعم السريع في الفاشر

ذكرت الحركة في بيان، أن "الهجوم بدأ على المدينة على الساعة السادسة صباح اليوم بالقصف المدفعي ومع دخول المشاة بريا، واستمر لـ6 ساعات".

أعلن الجيش السوداني، السبت، تصديه لهجوم كبير من قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، فيما سقط مدنيون بين قتيل وجريح جراء قصف المدينة، وفق ناشطين.

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وقال الجيش في بيان مقتضب "سحقت قواتنا بحمد الله اليوم (السبت) هجوما كبيرا من قبل مليشيا الدعم السريع على الفاشر، وكبدتها خسائر كبيرة".

ومن جانبها، أفادت حركة تحرير السودان والتي تقاتل إلى جانب الجيش، بأن "قوات الدعم السريع حاولت اجتياح الفاشر من جميع المحاور؛ شمالا وشرقا وغربا وجنوبا، بعد أن حشدت الآلاف" من المسلحين.

وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، هي من قوى الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية، التي تضم حركات مسلحة وأحزاب وقوى مدنية.

وذكرت الحركة في بيان، أن "الهجوم بدأ على المدينة على الساعة السادسة صباح اليوم بالقصف المدفعي ومع دخول المشاة بريا، واستمر لـ6 ساعات".

وأضاف "لقنت قواتنا دروسا في القتال لقوات الدعم السريع وقتلت المئات منهم ودحرت القوات المهاجمة"، على حد قولها.

بدورها وجهت لجان مقاومة الفاشر نداء عاجلا للتبرع بالدم لتزايد الإصابات وسط المواطنين في المستشفى السعودي.

وذكرت اللجان في بيان، أن القصف المدفعي من قوات الدعم السريع نحو الأسواق والمستشفيات ومنازل المواطنين، وإطلاق الرصاص بشكل كبير أدى إلى سقوط قتلى وجرحى جاري حصرهم.

ومنذ 10 أيار/ مايو الماضي، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش والدعم السريع، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة، التي تعد مركز العمليات الإنسانية لكل ولايات إقليم دارفور.

ومنذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، يخوض الجيش والدعم السريع معارك خلّفت نحو 18 ألف و800 قتيل وحوالي 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت؛ جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18 في البلاد.