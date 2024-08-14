هوكشتاين في بيروت: الاتفاق في غزة سيتيح منع التصعيد والوصول إلى حل دبلوماسي

قال هوكشتاين "هنا في لبنان، نعتقد أنه يمكننا الوصول إلى نهاية النزاع الآن، اليوم. ندرك أن هناك من يريد ربطه بنزاعات أخرى وهذا ليس موقفنا".

شدّد المبعوث الأميركي، عاموس هوكشتاين، من بيروت اليوم الأربعاء على أنه "لم يبق وقت لإضاعته" للتوصل لوقف إطلاق نار في غزة، معتبرا أنه سيتيح كذلك التوصل إلى حلّ دبلوماسي يوقف التصعيد بين حزب الله واسرائيل، عشية جولة محادثات عبر الوسطاء.

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وقال هوكشتاين بعد لقائه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي يتزعم حركة "أمل" حليفة حزب الله "تحدثتُ مع الرئيس بري حول الاتفاق الإطار المطروح لوقف إطلاق النار في غزة، وقد اتفقنا على أنه لم يبقَ وقت لإضاعته ولا أعذار مقبولة من أي طرف لتأخير إضافي".

واعتبر أن "الاتفاق سيساعد أيضا على التوصل إلى حلّ دبلوماسي هنا في لبنان، مما سيمنع اندلاع حرب أوسع نطاقا"، حيث يتبادل حزب الله واسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وأضاف "ينبغي علينا أن نغتنم هذه النافذة للعمل الدبلوماسي والحلول الدبلوماسية. الوقت المناسب هو الآن".

وتأتي زيارة هوكشتاين إلى لبنان في وقت تشهد منطقة الشرق الأوسط توترا ومخاوف من التصعيد جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عشرة أشهر في قطاع غزة، مع تعثر الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار وترقب رد إيران وحزب الله اللبناني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، في طهران والقائد العسكري في حزب الله، فؤاد شكر، في بيروت.

ودعت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إلى وقف إطلاق النار في غزة، مع ترقّب جولة محادثات صعبة دعت الدول الوسيطة (واشنطن والدوحة والقاهرة) إلى عقدها الخميس أملا في التوصل إلى هدنة.

وحذّر هوكشتاين من أنه "كلما مرّ وقت على التصعيد... كلما ازدادت احتمالات وقوع حوادث وأخطاء، واستهدافات تطال أهدافا غير مقصودة قد تتسبب بسهولة في تصعيد لا يمكن السيطرة عليه".

وقال هوكشتاين "هنا في لبنان، نعتقد أنه يمكننا الوصول إلى نهاية النزاع الآن، اليوم. ندرك أن هناك من يريد ربطه بنزاعات أخرى وهذا ليس موقفنا".

وأضاف المبعوث الأميركي "ما زلنا نعتقد أن الحل الدبلوماسي أمر ممكن لأننا نؤمن بأنّ لا أحد يرغب حقا بحرب شاملة بين لبنان وإسرائيل".

ولطالما كرر حزب الله أن وقف التصعيد في لبنان مرهون بوقف إطلاق النار في غزة.

والتقى هوكشتاين كذلك رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، الذي اعتبر خلال جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء أن لبنان "أمام فرص قلقة للدبلوماسية التي تتحرك لمنع الحرب ووقف العدوان الإسرائيلي".

وأضاف ميقاتي أن "الجولات الخارجية مع رؤساء وقادة أجانب وأخوة عرب تكثفت نظرا لخطورة الوضع اللبناني والإقليمي وخطورته على أمن المنطقة".

وكان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قد قال الأسبوع الماضي إن حزبه وإيران "ملزمان بالرد" على إسرائيل بعد اغتيال هنية وشكر، مؤكدا المضي في هذا الخيار "أيا تكن العواقب". وشدّد نصر الله على أن "ردنا آت، قويا مؤثرا فاعلا".