السودان: 5 قتلى و42 مصابا بقصف على مدينة الأبيض

يتزامن الهجوم على الأُبيِّض مع بدء جولة جديدة من المحادثات حول الأزمة بالسودان في جنيف، الأربعاء، وذلك استجابة لدعوة أميركية صدرت في 23 تموز/ يوليو الماضي.

أعلنت نقابة أطباء السودان، الخميس، مقتل 5 أشخاص وإصابة 42 جراء قصف عشوائي على مدينة الأُبيِّض عاصمة ولاية شمال كردفان.

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وقالت النقابة الطبية في بيان، إن "قصفا عشوائيا" على مناطق بالأُبيِّض، بينها سوق المدينة وإحدى الوزارات ومدرسة ثانوية للبنات، أدى إلى مقتل 5 مواطنين (مدنيين) وإصابة 42 آخرين على الأقل.

واتهمت النقابة قوات الدعم السريع بـ"ارتكاب هذه المجزرة".

واعتبرت أن المجزرة "قضت على أي أمل في أن تُحسن مفاوضات جنيف" حول السلام في السودان التي انطلقت الأربعاء، "الوضع الإنساني، ناهيك على أن تسهم في إيقاف الحرب".

وقالت وزارة الصحة في بيان "في كارثة إنسانية جديدة أطلقت قوات الدعم السريع، الأربعاء، عددا من الأسلحة (لم توضحها) بصورة عشوائية في وسط سوق الأبيض؛ ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين ضاق بهم قسمي الحوادث بمستشفى الأبيض التعليمي ومستشفى الضمان بالمدينة".

وأدانت الوزارة هذا الهجوم، وعدته "خرقا للأعراف والقوانين الدولية".

ويتزامن الهجوم على الأُبيِّض مع بدء جولة جديدة من المحادثات حول الأزمة بالسودان في جنيف، الأربعاء، وذلك استجابة لدعوة أميركية صدرت في 23 تموز/ يوليو الماضي.

وبينما أعلنت قوات الدعم السريع مشاركة وفدها في المحادثات، غاب الوفد الحكومي عنها وسط مساع أميركية لإقناعه بالمشاركة.

ومنذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع معارك خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء النزاع بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.