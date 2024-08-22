الحوثيّون يعلنون تنفيذ 21 عمليّة عسكريّة خلال أسبوع دعما لغزة

مؤيّدون للحوثي بمظاهرة ضد الحرب على غزة (Getty Images)

أعلنت جماعة "الحوثي" في اليمن، اليوم الخميس، تنفيذ 21 عملية عسكرية بصواريخ وطائرات مسيرة وزوارق بحرية، دعما لغزة خلال أسبوع.

جاء ذلك في كلمة متلفزة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، بثتها قناة "المسيرة" الفضائية.

وقال الحوثي: "نفذنا خلال الأسبوع الجاري 21 عملية عسكرية (دعما لغزة) بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة وزوارق بحرية".

وأوضح الحوثي، في كلمته أن "عدد السفن المستهدفة لارتباطها بالعدو الإسرائيلي ولانتهاكها قرار حظر الوصول إلى الموانئ الإسرائيلية ارتفع إلى 182 سفينة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".

ولفت إلى أن "التحالف الأميركي البريطاني، شن خلال الأسبوع الجاري 5 غارات استهدفت محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن".

وعدّ أن هذه الغارات "تأتي في إطار شراكة الولايات المتحدة لإسناد العدو الإسرائيلي".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن وقوع 5 انفجارات قرب سفينة على بعد 57 ميلا بحريا جنوب مدينة عدن جنوب غربي اليمن، دون الإبلاغ عن أضرار.

وتضامنا مع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة، باشرت جماعة الحوثي منذ تشرين الثاني/ نوفمبر، استهداف سفن شحن إسرائيلية، أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، بصواريخ ومسيّرات.

وردًّا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصل إليه أسلحتها.