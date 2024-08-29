قصف إسرائيلي جديد في جنوب لبنان

ينفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والقذائف الصاروخية ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومواقعها العسكرية، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني وإسنادا إلى الشعب الفلسطيني.

شنت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي، الخميس، غارة جوية على بلدة كفر كلا جنوب لبنان، واستهدفت مبنى سكنيا، ومواقع لحزب الله، بينما قصفت الدفعية الإسرائيلية مواقع في بلدة عيتا الشعب، على ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.

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يأتي ذلك، في وقت دوت صافرات الإنذار عدة مرات في المناطق الحدودية لتنذر بإطلاق صواريخ ومسيرات متفجرة من الأراضي اللبنانية.

وينفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والقذائف الصاروخية ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومواقعها العسكرية، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني وإسنادا إلى الشعب الفلسطيني.

ويواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على بلدات في جنوب لبنان، من خلال شن غارات جوية وقصف مدفعي على عدة مواقع لحزب الله.