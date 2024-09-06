مصرع 15 شخصا جراء أمطار غزيرة في تشاد

حذرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من تأثير "الأمطار الغزيرة والفيضانات الشديدة" في المنطقة، مشيرة إلى أن "تشاد هي البلد الأكثر تضررا، إذ إن 246883 شخصا قد تضرروا من الفيضانات في غضون أسابيع قليلة فقط".

لقي 14 تلميذا ومعلّمهم مصارعهم، ليل الأربعاء الخميس، جراء أمطار غزيرة ضربت إقليم وداي في شرقي تشاد شبه القاحل، وفق ما أعلنت السلطات.

وقالت السلطات في بيان إنه "ليل 4 إلى 5 أيلول/ سبتمبر، هطلت أمطار غزيرة في إقليم وداي (...) ضرب برق مدرسة بشكل مأسوي، مسفرا عن مقتل 15 شخصا وإصابة آخرين".

وقال حاكم الإقليم إن سوء الأحوال الجوية تسبب في انهيار منزل، ما أدى إلى مقتل "15 شخصا بينهم 14 طفلا".

في منتصف آب/ أغسطس الماضي، لقي ما لا يقل عن 54 شخصا حتفهم في فيضانات ضربت منطقة تيبستي في أقصى شمال تشاد.

وحذرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من تأثير "الأمطار الغزيرة والفيضانات الشديدة" في المنطقة، مشيرة إلى أن "تشاد هي البلد الأكثر تضررا، إذ إن 246883 شخصا قد تضرروا من الفيضانات في غضون أسابيع قليلة فقط".

كما دعت الأمم المتحدة إلى "اتخاذ إجراءات فورية" وإلى توفير "تمويل كافٍ" بمواجهة "أزمة المناخ".