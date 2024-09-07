المغرب.. تحذير من تساقطات مطرية "قوية جدًا"

الأربعاء الماضي، لقي 3 أشخاص مصرعهم، إثر فيضانات وسيول اجتاحت مدن الشرق جراء التساقطات المطرية الغزيرة.

حذرت مؤسسة مغربية من تساقطات مطرية رعدية "قوية جدًا" تصل إلى 150 ملم، مرتقبة على مدى ثلاثة أيام، في عدد من مناطق المملكة.

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جاء ذلك بحسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية (حكومية)، أفادت فيها بأن تساقطات مطرية رعدية جد قوية ما بين 30 و150 ملم، مصحوبة بالبرد ورياح مرتقبة من أمس الجمعة إلى بعد غد الأحد.

وقالت النشرة إن التساقطات المطرية الرعدية والتي يتوقع لها ان تتراوح ما بين 80 و150 ملم ستهم أقاليم زاكورة وتنغير والرشيدية وورزازات وطاطا (جنوب شرق).

وتوقعت المديرية تساقطات ما بين 60 و90 ملم، بآسا الزاك (جنوب) والسمارة (بإقليم الصحراء المتنازع عليه) السبت.

ومنذ أيام تشهد بعض مناطق البلاد أمطارًا غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات وسيول، والأربعاء الماضي، لقي 3 أشخاص مصرعهم، إثر فيضانات وسيول اجتاحت مدن الشرق جراء التساقطات المطرية الغزيرة.