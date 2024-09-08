رشقة صاروخية باتجاه الجليل الأعلى وغارات على بلدات بجنوب لبنان

قال حزب الله في بيان مقتضب: " قصفنا مستوطنة شامير بصليات من صواريخ الكاتيوشا، وذلك ردا على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في بلدة ‏فرون والتي أسفرت عن شهداء وجرحى من الدفاع المدني".

أعلن حزب الله، الأحد، إطلاق رشقة صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه بلدات إسرائيلية، حيث دوت صافرات إنذار عدة مرات في الجليل الأعلى وسفوح "حرمون"، لتحذر من إطلاق صواريخ ومسيرات متفجرة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي شن ضربات على حزب الله في جنوب لبنان.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال حزب الله في بيان مقتضب: " قصفنا مستوطنة شامير بصليات من صواريخ الكاتيوشا، وذلك ردا على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في بلدة ‏فرون والتي أسفرت عن شهداء وجرحى من الدفاع المدني".

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، أنه شن سلسلة من الغارات الجوية على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، مؤكدا أنه اعترض عددا من المقذوفات التي أطلقت من لبنان خلال الليل.

وقال الجيش في بيان إن سلاح الجوي الإسرائيلي "ضرب منشآت عسكرية لحزب الله في مناطق عيترون ومارون الراس ويارون في جنوب لبنان".

يأتي ذلك، مع تواصل القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، الذي كثف من قصف واستهداف بلدات في جنوب لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أوقع 3 شهداء بصفوف عناصر الدفاع المدني، بينما أطلق حزب الله 30 صاروخا من لبنان باتجاه مواقع في الجليل الأعلى والجليل الغربي.