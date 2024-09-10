المدفعية الإسرائيلية تقصف منطقة الناقورة بجنوب لبنان

يتواصل تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، حيث تقصف المدفعية الإسرائيلية أطراف عدة بلدات في جنوبي لبنان، ويشن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على مواقع لحزب الله الذي يستهدف بالصواريخ والمسيرات المتفجرة مواقع وقوات إسرائيلية بالمناطق الحدودية.

قصفت المدفعية الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، منطقة الناقورة في جنوب لبنان، حيث تم استهداف العديد من المواقع والبنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله، على ما أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

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ويتواصل تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، حيث تقصف المدفعية الإسرائيلية أطراف عدة بلدات في جنوبي لبنان، ويشن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على مواقع لحزب الله.

وينفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والرشقات الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعها العسكرية، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.