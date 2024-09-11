غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان

يتواصل تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، حيث تقصف المدفعية الإسرائيلية أطراف عدة بلدات في جنوبي لبنان، ويشن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على مواقع لحزب الله الذي يستهدف بالصواريخ والمسيرات المتفجرة مواقع وقوات إسرائيلية بالمناطق الحدودية.

شن سلاح الجو الإسرائيلي، الأربعاء، سلسلة غارات مكثفة على بلدات في جنوب لبنان، بزعم أن الغارات استهدفت العديد من المواقع والبنى التحتية المسلحة لحزب الله.

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ونفذ الطيران الإسرائيلي أحزمة نارية عنيفة الاحتلال على بلدات في الجنوب اللبناني، وشن غارات على الأطراف الشرقية لبلدة القليلة والناقورة، وزبقين، والشعيتية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، أن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت أحزمة نارية جنوب لبنان، ونفذت 16 غارة استهدفت المنطقة الحرجية المتصلة بين أطراف بلدات زبقين - الشعيتية – القليلة".

ويتواصل تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، حيث تقصف المدفعية الإسرائيلية أطراف عدة بلدات في جنوبي لبنان.

ويشن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على مواقع لحزب الله الذي يستهدف بالصواريخ والمسيرات المتفجرة مواقع وقوات إسرائيلية بالمناطق الحدودية.