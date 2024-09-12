المغرب: تسجيل أول إصابة بجدري القردة

لفت البيان إلى أن "الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تستدعي القلق، وأنه يتلقى العلاج المناسب ويخضع للمراقبة الطبية الدقيقة".

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الخميس، تسجيل أول إصابة بجدري القردة بالمملكة منذ إعلان منظمة الصحة العالمية هذا الفيروس "حالة طوارئ صحية ذات أهمية دولية" قبل نحو شهر.

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وأشارت عبر بيان إلى "اكتشاف الحالة (جدري القردة) ضمن البروتوكول الصحي المعتمد منذ بداية الإنذار الصحي العالمي، حيث يخضع المصاب للرعاية الصحية في أحد المراكز الطبية المتخصصة بمدينة مراكش".

ولفت البيان إلى أن "الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تستدعي القلق، وأنه يتلقى العلاج المناسب ويخضع للمراقبة الطبية الدقيقة".

وأضافت الوزارة أن "الفرق الطبية قامت بتفعيل إجراءات العزل الصحي، وفقا للمعايير الصحية الوطنية والدولية".

وأكدت أن فرق طوارئ الصحة العامة باشرت عمليات التحري الوبائي لتحديد المخالطين، الذين لم تظهر عليهم أي أعراض حتى الآن.

وفي 14 آب/ أغسطس الفائت، أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس جدري القردة "حالة طوارئ صحية ذات أهمية دولية".

وظهر اسم المرض أول مرة عام 1958، عندما حدثت إصابتان لمرض شبيه بالجدري في مستعمرات من القردة المحفوظة للبحوث بالدنمارك.

وينتقل جدري القردة في الغالب عن طريق الاتصال الجنسي واللمس، وكذلك مشاركة الفراش والمناشف والملابس.

وتشمل أعراض الفيروس طفحا جلديا وتوعكا وحمى وتضخما في الغدد الليمفاوية، بالإضافة إلى قشعريرة وصداع وألم عضلي.