العاهل الأردني يكلف جعفر حسان بتشكيل الحكومة الجديدة

أعلن الديوان الملكي الأردني، الأحد، قبول الملك عبد الله الثاني، استقالة حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وتكليف جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة.

كلف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، مدير مكتبه ووزير التخطيط الأسبق، جعفر حسان، بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة بشر الخصاونة التي قدمت استقالتها، في وقت سابق اليوم، على ما أفاد الديوان الملكي الأردني.

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وقال بيان الديوان إن "الملك عبد الله كلف الأحد الدكتور جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة التي قبل جلالته استقالتها".

وحسان (56 عاما) متزوج وأب لثلاثة أولاد ويحمل دكتوراه في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من جامعة جنيف وماجستير في الادارة العامة من جامعة هارفرد وماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن وبكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأميركية في باريس.

وشغل حسان منصب وزير التخطيط في حكومات سابقة وكان قائما بالأعمال ونائبا للسفير الأردني في واشنطن (2001-2006). كما عمل ملحقا في الخارجية الأردنية في تسعينات القرن الماضي.

وأورد بيان ثان أن "الملك عبدالله قبل الأحد استقالة حكومة الدكتور بشر الخصاونة" وكلفها "الاستمرار بتصريف الأعمال، وذلك لحين تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها".

وكانت قناة "المملكة" الرسمية قد أشارت في وقت سابق إلى أن "حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة قدمت الأحد استقالتها بعد إنجاز استحقاق انتخابات مجلس النواب العشرين".

وجرت العادة بعد كل انتخابات برلمانية تجري كل أربع سنوات أن تقدم الحكومة استقالتها للعاهل الأردني الذي يكلف رئيس وزراء جديدا تشكيل حكومة جديدة.

وشكلت حكومة الدبلوماسي والقانوني بشر الخصاونة (55 عاما) في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.