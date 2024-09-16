فيديو | "فلسطين 2": الحوثيون يعرضون مشاهد إطلاق صاروخ باليستي على تل أبيب

أشار الحوثيون إلى أن "صاروخ ’فلسطين 2’ له مدى 2150 كلم، ويعمل بالوقود الصلب على مرحلتين، ويتميز بتقنية التخفي وسرعته تصل إلى 16 ماخ".

عرضت جماعة "أنصار الله" اليمنية، (الحوثيون)، مساء اليوم الإثنين، مشاهد توثّق إطلاق صاروخ باليستيّ، قالت إنه الصاروخ الذي استهدفت به تل أبيب، أمس الأحد.

يأتي ذلك فيما وجّه رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، اليوم الإثنين، رسالة إلى زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، شكره فيها على انخراط الجماعة في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضمن معركة "طوفان الأقصى"، التي شدّد على أنها "وجّهت ضربة قوية للمشروع الصهيونيّ في المنطقة".

وأفادت قناة "المسيّرة" الفضائية، التابعة للحوثيين، بأن "الإعلام الحربي يكشف عن صاروخ ’فلسطين 2’، الفرط صوتي الذي ضرب هدفا عسكريا في منطقة يافا بفلسطين المحتلة".

عرضت جماعة "أنصار الله" اليمنية، #الحوثيون، مساء اليوم الإثنين، مشاهد توثّق إطلاق صاروخ بالستيّ، قالت إنه الصاروخ الذي استهدفت به #تل_أبيب، أمس الأحد.



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وأشار الحوثيون إلى أن "صاروخ ’فلسطين 2’ له مدى 2150 كلم، ويعمل بالوقود الصلب على مرحلتين، ويتميز بتقنية التخفي وسرعته تصل إلى 16 ماخ".

وشدّدت على أنه "يمتلك قدرة عالية على المناورة لتجاوز أحدث منظومات الدفاعات الجوية، بما فيها القبة الحديدية".

وأعلن الحوثيون أمس، الأحد، تنفيذ "عملية عسكرية نوعية" استهدفوا من خلالها "هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا"؛ حسبما ورد في بيان لهم.

وذكر الحوثيون أن "العملية نفذت بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي نجح في الوصول إلى هدفه، وأخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له، وقطع مسافة تقدر بـ2040 كم في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، وتسبب في حالة من الخوف والهلع في أوساط الصهاينة، حيث توجه أكثر من مليوني صهيوني إلى الملاجئ وذلك لأول مرة في تاريخ العدو الإسرائيلي".

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني/ يناير، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.

ومؤخرا، قال الحوثيون إنهم سيوسعون الضربات لـ"تشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح".