انفجار أجهزة الاتصال بلبنان... اختراق إسرائيليّ لسلسلة توريد حزب الله؟

تحدّث محلل عسكري عن "خلل أمني كبير في الإجراءات التي يتبعها حزب الله"، موضحا أن عملاء إسرائيليين "تسللوا بلا شك إلى عملية الإنتاج، وأضافوا عنصرا متفجرا وجهاز تفجير من بعد إلى أجهزة الإشعار من دون إثارة الشبهات".

يبدو أن الانفجارات المتزامنة لمئات من أجهزة الإشعار، التي يحملها أعضاء حزب الله في لبنان، جاءت نتيجة تسلل إسرائيلي للسلسلة اللوجستية للحزب.

وقال مصدر مقرب من حزب الله، إن "أجهزة الإشعار (بايجر) التي انفجرت، قد وصلت عبر شحنة استوردها حزب الله، مؤخرا، تحتوي على ألف جهاز".

وأضاف المصدر ذاته: "يبدو أنه تم اختراقها من المصدر"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء، نقلا عنه.

تسلّل لوجستيّ

وكتب الخبير لدى معهد الشرق الأوسط (MEI)، تشارلز ليستر، عبر منصة "إكس"، إنه "وفقا لتسجيلات الفيديو... من المؤكد أنه تم إخفاء عبوة بلاستيكية متفجرة صغيرة، بجانب بطارية يتم تشغيلها من بعد، عن طريق إرسال رسالة".

وهذا يعني في رأيه، أن "جهاز الموساد (الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية المسؤولة عن العمليات الخاصة) اخترق سلسلة التوريد".

نقل مصابين عقب التفجيرات (Getty Images)

من جانبه، تحدث المحلل العسكري إيليا مانييه، من بروكسل، عن "خلل أمني كبير في الإجراءات التي يتبعها حزب الله"، موضحا أن عملاء إسرائيليين "تسللوا بلا شك إلى عملية الإنتاج، وأضافوا عنصرا متفجرا وجهاز تفجير من بعد إلى أجهزة الإشعار من دون إثارة الشبهات".

وقال الخبير الأمني والمحلل السابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، مايك ديمينو، إن العملاء "تمكنوا من توصيل أجهزة الإنذار في صفوف الحزب... إما من خلال التظاهر بأنهم موردون، أو عن طريق حقن الأجهزة مباشرة عند محطة ما، ضمن سلسلة التوريد الخاصة بحزب الله، عبر استغلال نقاط الضعف (شاحنات النقل والسفن التجارية)".

"أنتم غير قادرين على تحرير أبنائنا؟"

وقال الخبير مايك ديمينو عن عملية الثلاثاء، "إنها عملية تخريب كلاسيكية، عمل استخباراتي في قمة الاتقان". وذكر عبر منصة "إكس" أن "عملية بهذا الحجم تستغرق أشهرا، إن لم يكن سنوات، لتنظيمها على أحسن وجه".

وذكر خبير الدفاع الفرنسي، بيار سرفان، إن "سلسلة العمليات الأخيرة التي نُفذت خلال الأشهر القليلة الماضية، تعني أنها سجلت عودة مجلجلة مع رغبة في الردع، ورسالة مفادها: أخطأنا لكننا لم نمت".

ومع ذلك، أشار إلى خطورة أن تسأل عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة: "أنتم قادرون على تفخيخ مئات من أجهزة الإشعار الخاصة بحزب الله، وتفجيرها في وقت واحد، وغير قادرين على تحرير أبنائنا؟".

تجمهر أمام المركز الطبي للجامعة الأميركية ببيروت، عقب التفجيرات (Getty Images)

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن عودة سكان شمال البلاد، الذين فروا من صواريخ حزب الله، صارت اليوم أحد أهداف حكومته.

وقال مايك ديمينو: "إذا كنت تستعد لتدخل بري في لبنان لدفع حزب الله إلى الشمال... فهذا هو بالضبط نوع الفوضى التي ستزرعها قبل ذلك".