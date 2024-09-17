عشرات الجرحى من عناصر حزب الله جراء انفجار متزامن لأجهزة اتصال محمولة

الوكالة اللبنانية تفيد بأن العشرات من عناصر حزب الله أصيبوا في تفجير أجهزة اتصال يحملونها؛ وقالت إن إسرائيل اخترقت أجهزة pagers المحمولة للاتصالات وفجرها عبر "تقنية عالية".

من موقع أحد الانفجارات في الضاحية الجنوبية لبيروت

أصيب العشرات من عناصر حزب الله، اليوم الثلاثاء، في انفجار متزامن لأجهزة اتصال محمولة يستخدمها عناصر الحزب، وذلك في مواقع لبنانية مختلفة بما في ذلك الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وفقًا لمصادر مطلعة وشهود عيان.

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وذكرت الوكالة اللبنانية أن "الحدث الأمني المعادي وغير المسبوق"، وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت إضافة إلى العديد من المناطق اللبنانية التي تواجد فيها مقاتلو الحزب.

وأضافت أن تفجير "نظام الـpagers المحمول باليد" وقع "بواسطة تقنية عالية"، وأكدت إصابة العشرات في مناطق لبنانية مختلفة من بينها الضاحية الجنوبية.

فيما أفادت مصادر مطلعة بأن الانفجار نتج عن اختراق إسرائيلي لنظام المراسلات "pagers" بواسطة تقنية لاسلكية.

صورة لجهاز تفجر بعد اختراق شبكة اتصالات حزب الله

وأفاد مصدر مقرب من حزب الله بأن "العشرات من عناصر حزب الله أصيبوا بجروح في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت بعد انفجار أجهزة الاتصال"، مضيفًا أن "المستشفيات تطلب التبرع بالدم" إثر ذلك.

وأكد مصدر آخر مقرب من حزب الله أن الانفجار وقع نتيجة "خرق إسرائيلي".

وقال مصدر أمني لبناني إن الخرق حصل "نتيجة تلقي رسائل على أجهزة اتصال لا سلكية يستخدمها مسؤولون وعناصر من حزب الله"، وأكد التفجيرات المتزامنة أدت إلى إصابة المئات من عناصر حزب الله.

ودعت وزارة الصحة اللبنانية المستشفيات إلى العمل بأقصى درجات الاستنفار لاستقبال المصابين الذين يتوافدون إليها، كما دعت "المواطنين حاملي جهاز اتصال لا سلكي ‘بيجر‘ إلى التخلص منه فورا".

عاجل | انفجار متزامن لأجهزة اتصال يحملها عناصر من حزب الله في عدد من المناطق اللبنانية



نقل إصابات من الضاحية الجنوبية لبيروت من جراء انفجار أجهزة الاتصال التي استخدمها عناصر حزب الله؛



التقارير تشير إلى أن الانفجارات وقعت في مناطق مختلفة في لبنان، وذلك بسبب اختراق بواسطة تقنية… pic.twitter.com/hfbkpNUysL — موقع عرب 48 (@arab48website) September 17, 2024

وأفادت شهود عيان أن عشرات سيارات الإسعاف تعمل على نقل مصابين من الضاحية الجنوبية لبيروت إلى المستشفيات، فيما تجمع عدد كبير من الأشخاص في المنطقة.

وتحدّثت مصادر في البقاع في شرق لبنان أيضا عن إصابة عشرات الأشخاص بجروح في حوادث مماثلة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن ثمة "أعدادا كبيرة من المصابين بجروح مختلفة تتوافد إلى المستشفيات اللبنانية، وتبين بصورة أولية ان الاصابات تتصل بتفجير أجهزة لاسلكية كانت بحوزة المصابين".

وطلب حزب الله من عناصره عدم استخدام الهواتف المحمولة لتفادي أي خرق إسرائيلي، ووضع بديلاً عنها نظام اتصالات خاص به.