الأمم المتحدة: أكثر من 50 ألفا فروا من لبنان إلى سورية جراء العدوان الإسرائيلي

أعلن متحدث باسم المفوضية أن العدد الإجمالي للنازحين في لبنان بلغ 211,319 شخصا، بما في ذلك 118 ألفا منذ أن صعدت إسرائيل بشكل كبير من غاراتها الجوية الإثنين.

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، السبت إن أكثر من 50 ألف شخص فروا إلى سورية وسط تصاعد الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان منذ الإثنين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وكتب غراندي على "إكس": "عبر أكثر من 50 ألف لبناني وسوري يعيشون في لبنان الآن إلى سورية هربا من الغارات الجوية الإسرائيلية"، مضيفا أن "أكثر من 200 ألف شخص نزحوا داخل لبنان".

وأعلن متحدث باسم المفوضية أن العدد الإجمالي للنازحين في لبنان بلغ 211,319 شخصا، بما في ذلك 118 ألفا منذ أن صعدت إسرائيل بشكل كبير من غاراتها الجوية الإثنين.

وبدأ تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل قبل نحو عام، غداة عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر التي أعقبها حربا مدمرة على قطاع غزة منذ ذلك الحين.

وحولت إسرائيل خلال الأيام الماضية تركيز عملياتها من غزة إلى لبنان حيث أدى العدوان إلى استشهاد أكثر من 700 شخص.

وسجل يوم الإثنين أكبر حصيلة شهداء تُسجّل في يوم واحد.

وقال غراندي "عمليات الإغاثة جارية، بما في ذلك من قبل المفوضية، لمساعدة كل المحتاجين، بالتنسيق مع الحكومتين".