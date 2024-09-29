مصدر طبي: جثمان نصر الله سليم وبلا جروح

وفقا للمصدر الطبي، فإن جثمان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، تم انتشاله من موقع الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ويبدو أن سبب الوفاة هو صدمة حادة من قوة الانفجار

قال مصدر طبي ومصدر أمني اليوم، الأحد، إن جثمان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، تم انتشاله من موقع الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وأن الجثمان سليم.

وأضاف المصدر أن جثمان نصر الله لم يكن به جروح مباشرة، ويبدو أن سبب الوفاة هو صدمة حادة من قوة الانفجار.

ونعى حزب الله استشهاد نصر الله، أمس، غداة الاغتيال، ولم يذكر موعد جنازته، وجاء في النعي: "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا".

وتعهدت قيادة حزب الله في نعي قائدة الحزب بأن "تواصل جهادها في مواجهة العدو وإسنادًا لغزة وفلسطين ودفاعًا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف".

ونعى حزب الله، في بيان صدر عنه اليوم، الأحد، "القائد الجهادي الكبير الحاج علي كركي (أبو الفضل)، الذي استشهد مع مجموعة من رفاقه المجاهدين خلال غارة إسرائيلية على حارة حريك، وكان برفقته الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله".

وأفاد الحزب بأن "كركي، الذي تولى قيادة مجاهدي المقاومة الإسلامية منذ الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، شارك في جميع المعارك البطولية ضد العدو الإسرائيلي، وكان له دور بارز في تحرير الجنوب عام 2000 والانتصار في حرب تموز 2006".

وأوضح أنه "قاد جبهة الجنوب منذ بدء المواجهات في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حتى استشهاده".