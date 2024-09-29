منذ بداية الحرب: 1640 شهيدا لبنانيا بينهم 104 أطفال و194 امرأة

ذكر تقرير صادر اليوم، الأحد، عن منسق لجنة الطوارئ الحكومية اللبنانية ووزير البيئة، ناصر ياسين، أنه منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سقط في لبنان 1640 شهيدا، بينهم 104 أطفال و194 امرأة، وأصيب 8408 آخرين بجروح.

وأضاف التقرير أن 11 شهيدا و108 جريحا سقطوا أمس، وأشار إلى أنه لا يزال هناك شهداء تحت الركام ومفقودون وأشلاء، وفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وتابع أن 216 غارة جوية استهدفت الأراضي اللبنانية في الساعات الـ24 الماضية.

وجاء في التقرير أن "عدد مراكز الايواء في المرافق العامة ارتفع إلى 777 مركزا، تشمل مدارس رسمية ومجمعات تربوية ومعاهد مهنية ومراكز زراعية موزعة في مختلف المحافظات. وقامت وزارة التربية بإضافة 120 مدرسة جديدة لاستقبال النازحين في الساعات الأخيرة ووصلت القدرة الاستيعابية للحد الأقصى في المؤسسات التعليمية الرسمية في بيروت وجبل لبنان".

ووصل عدد النازحين المسجلين في مراكز الايواء المعتمدة من قبل غرفة العمليات الوطنية إلى 116,100 نازح.

وأضاف التقرير أنه "منذ تاريخ 23 ولغاية 29 أيلول/سبتمبر الحالي، سجّل الأمن العام عبور 36,188 مواطناً سورياً و41,307 مواطنين لبنانيين إلى الأراضي السورية".

وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن تحويل مليون دولار للنازحين من الأقضية السبعة في الجنوب، وأن هذا المبلغ قدمته الصين كهبة.