خطاب نائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم: سنواصل مواجهة إسرائيل... انتخاب خلف لنصر الله قريبا

نعيم قاسم: جاهزون للالتحام إذا قرر العدو الإسرائيلي الدخول برا؛ خلافا لما زعمه العدو الإسرائيلي لم يكن نصر الله يجتمع مع 20 من القادة؛ لن تتمكن إسرائيل من ضرب قدراتنا؛ سنختار أمينا عاما للحزب في أقرب فرصة.

أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، اليوم الإثنين، أن الحزب سيستمر بإسناد قطاع غزة في مواجهة إسرائيل، وسينتخب أمين عاما جديدا له قريبا، خلفا للراحل حسن نصر الله.

ويأتي الخطاب مع تواصل التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، وتواصل الغارات الإسرائيلية المكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وجنوبي لبنان، فيما تتأهب تل أبيب تحسبا لرد حزب الله على اغتيال أمينه العام.

وجاء حديث قاسم في كلمة متلفزة استمرت نحو عشرين دقيقة، حاول فيها طمأنة جمهور حزب الله واللبنانيين عامة، كما أرسل رسائل خارجية بشأن مستقبل الحزب بعد اغتيال أمينه العام حسن نصر الله الجمعة.

وقال نعيم: "رغم فقدان بعض القادة والاعتداء على المدنيين والاعتداءات، لن نتزحزح عن مواقفنا الصادقة والشريفة، وستواصل المقاومة الإسلامية (حزب الله) مواجهة العدو الإسرائيلي مساندةً لفلسطين ودفاعًا عن لبنان".

وأضاف: "سنختار أمين عاما للحزب في أقرب وقت ممكن حسب هيكلية الحزب، وكونوا مطمئنين فالخيارات ستكون سهلة".

وذكر قاسم أن "قوات المقاومة جاهزة للالتحام إذا قرر العدو الإسرائيلي الدخول برا والحزب مستمر بأهدافه، ومنظومة السيطرة والقيادة تواصل عملها وتنفذ الخطط البديلة".

وشدّد على أنه "خلافا لما زعمه العدو الإسرائيلي، لم يكن السيد حسن نصر الله يجتمع مع 20 من القادة، بل معه قائد حرسه ومستشاره بالإضافة للشهيدين علي كركي وعباس نيلفروشان".

وذكر أن "حزب الله مستمر بأهدافه ومنظومة السيطرة والقيادة تواصل عملها وتنفذ الخطط البديلة"، مشيرا إلى أن إسرائيل "لن تتمكن من ضرب قدراتنا... هذا حلم لن يصلوا إليه".

وأضاف: "سنختار أمينا عاما للحزب في أقرب فرصة".

يتبع...