الأردن يعترض صواريخ ومسيرات خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل

أشار بيان صادر عن وزارة الداخلية الأردنية إلى "سقوط عدة شظايا لأجسام في محافظات مختلفة"، موضحة أنه "نتج عنها إصابتان طفيفتان".

قالت مديرية الأمن العام الأردنية في بيان، الثلاثاء، إن طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي اعترضت العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني.

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ودعت المديرية المواطنين إلى "الاستجابة للتحذيرات من قبل الجيش جراء تعامل طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي مع العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني".

وأطلقت إيران مساء الثلاثاء رشقات من عشرات الصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

وسمعت أصوات انفجارات بينما شوهدت عشرات الصواريخ تمر في سماء عمان.

وتناقل أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو قصيرة للصواريخ في سماء المملكة، وأخرى لشظايا سقطت في مناطق متفرقة.

وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية الأردنية إلى "سقوط عدة شظايا لأجسام في محافظات مختلفة"، موضحة أنه "نتج عنها إصابتان طفيفتان".

وحضت مديرية الأمن العام الأردني المواطنين على "اتباع التعليمات والبقاء في منازلهم كونها الأكثر أمانا في ظل هذه الظروف الطارئة وذلك حفاظا على سلامتهم".

كما دعتهم إلى "عدم الاقتراب من باقي أي أجسام ساقطة أو التعامل معها أو التجمهر بالقرب منها لحين وصول الفرق المختصة"، مؤكدة "ضرورة الإبلاغ عنها وعن أماكن سقوطها لضمان سلامتهم وتجنب الخسائر البشرية والمادية".

ومن جهة أخرى، نقل بيان رسمي عن مصدر عسكري مسؤول في القوات المسلحة الأردنية قوله "تم إطلاق المئات من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل".

وأكد مصدر عسكري في بيان لاحق وضع "التشكيلات والوحدات كافة على أهبة الاستعداد للتصدي لأي محاولات تهدد أمن واستقرار المملكة".

وعلقت هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن حركة الطيران في أجواء المملكة بشكل مؤقت بالتزامن مع إطلاق إيران صواريخ باتجاه إسرائيل، قبل أن يعلن الجيش الأردني لاحقا إعادة فتح الأجواء.

ووفقا لبيان الجيش "تم إعادة فتح المجال الجوي الأردني بعد اغلاقها أمام حركة الطائرات".