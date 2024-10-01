بينهم أطفال: 10 شهداء من عائلة واحدة بغارة إسرائيليّة جنوبيّ لبنان

قالت وكالة الأنباء اللبنانيّة الرسميّة، إنّ "العدوّ الإسرائيليّ ارتكب مجزرة في بلدة الداوديّة الجنوبيّة، ذهب ضحيّتها 10 أشخاص من عائلة واحدة، وجرح 5 آخرون، عندما أغارت طائرات حربيّة معادية على منزلهم في البلدة ودمّرته"...

استشهد 10 أشخاص بينهم أطفال، وأصيب 5 آخرون جميعهم من عائلة واحدة، إثر قصف إسرائيليّ استهدف منزلهم في بلدة الدوادية جنوبيّ لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانيّة الرسميّة، إنّ "العدوّ الإسرائيليّ ارتكب مجزرة في بلدة الداوديّة الجنوبيّة، ذهب ضحيّتها 10 أشخاص من عائلة واحدة، وجرح 5 آخرون، عندما أغارت طائرات حربيّة معادية على منزلهم في البلدة ودمّرته".

وأضافت الوكالة، أنّ "الشهداء جرّاء الغارة الإسرائيليّة هم: هنّيّة حسين، وأحمد يوسف دياب، وعبّاس يوسف دياب، وحسن يوسف دياب وزوجته ميساء أخضر، إضافة لسيرين حسن دياب، ويوسف حسن دياب، وندى يوسف دياب وابنتها (لم تذكر الوكالة اسمها)، وحسن جميل دياب".

وخلال الليلة الماضية، نفّذ الجيش الإسرائيليّ قصفًا مدفعيًّا وجويًّا عنيفًا ومكثّفًا على عدّة بلدات في الجنوب اللبنانيّ.

وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيليّ بدء عمليّة عسكريّة برّيّة في الجنوب اللبنانيّ.

وقال متحدّث جيش الاحتلال، دانيال هاغاري في بيان، إنّه "بناء على قرار المستوى السياسيّ، بدأ جيش الدفاع عمليّة برّيّة محدّدة الهدف والدقّة في منطقة جنوب لبنان، ضدّ أهداف وبنى تحتيّة إرهابيّة لتنظيم حزب اللّه الإرهابيّ، في عدد من القرى القريبة من الحدود" وفق زعمه.

ومساء الاثنين، أعلنت وزارة الصحّة اللبنانيّة، أنّ حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيليّة على لبنان خلال 24 ساعة بلغت 95 قتيلًا و172 جريحًا.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، تشنّ إسرائيل "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب اللّه" قبل نحو عامّ، ما أسفر حتّى فجّر الثلاثاء عمّا لا يقلّ عن 1067 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء، و2955 جريحًا، وفق رصد الأناضول لبيانات السلطات اللبنانيّة، ووسط مخاوف من اندلاع حرب إقليميّة.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023، تتبادل فصائل لبنانيّة وفلسطينيّة في لبنان، أبرزها حزب اللّه، مع الجيش الإسرائيليّ قصفًا يوميًّا عبر "الخطّ الأزرق" الفاصل، أسفر إجمالًا حتّى فجّر الثلاثاء عمّا لا يقلّ عن 1906 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء، و8 آلاف و954 جريحًا، حسب رصد الأناضول لإفادات رسميّة.