إسرائيل تواصل خروقاتها في لبنان وتمنع سكان 60 قرية من العودة

اتهم حزب الله إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وردا على ذلك أطلق صواريخ على موقع عسكري إسرائيلي في منطقة مزارع شبعا، فيما اعتبر الحزب ذلك "ردا دفاعيا أوليا تحذيريا".

تستمر إسرائيل في خروقات وقف إطلاق النار مع لبنان، بقصف جوي ومدفعي على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، وكذلك يواصل الجيش الإسرائيلي منع سكان أكثر من 60 قرية من العودة إلى جنوب لبنان.

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واستشهد 17 شخصا بينهم أطفال ونساء جراء الضربات الإسرائيلية على لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث اتهم حزب الله إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وردا على ذلك أطلق صواريخ على موقع عسكري إسرائيلي في منطقة مزارع شبعا، فيما اعتبر الحزب ذلك "ردا دفاعيا أوليا تحذيريا".

وأعربت الولايات المتحدة، عن اعتقادها بأن وقف إطلاق النار ما زال صامدا في لبنان، وأنها تنظر في انتهاكات محتملة له، حيث التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في واشنطن، الإثنين، بوزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر.

وأكد بلينكن للوزير الإسرائيلي أهمية تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان، للسماح للمواطنين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة بأمان إلى منازلهم والبقاء فيها لفترة طويلة، على ما جاء في بيان وزارة الخارجية الأميركية.