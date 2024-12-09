الأردن: احتفالات بإسقاط نظام الأسد أمام السفارة السورية بعمّان

رفع عشرات السوريّين أعلام الثورة السوريّة على سيّاراتهم، وأقاموا موكبًا مرّوا به من أمام سفارة بلادهم بالعاصمة عمّان.

شهدت العاصمة الأردنيّة، احتفالات مسائيّة لسوريّين، وذلك بعد إعلان قوّات المعارضة إسقاط نظام بشّار الأسد.

ورفع عشرات السوريّين أعلام الثورة السوريّة على سيّاراتهم، وأقاموا موكبًا مرّوا به من أمام سفارة بلادهم بالعاصمة عمّان.

كما سار بعضهم على الأقدام بالقرب من محيط السفارة، رافعين علم الثورة، مردّدين هتاف "سورية لنا وما هي لبيت الأسد".

وفي وقت سابق الأحد، أنزلت سفارة دمشق بعمّان علم النظام السوريّ من على مبناها، وذلك عقب إعلان إسقاط الأسد.

وفجر الأحد، دخلت فصائل المعارضة السوريّة العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوّات النظام من المؤسّسات العامّة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عامًا من حكّام نظام حزب البعث الدمويّ و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وبدأت معارك بين قوّات النظام السوريّ وفصائل معارضة، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في الريف الغربيّ لمحافظة حلب، وسيطرت الفصائل مدينة حلب ومحافظة إدلب، ثمّ مدن حماة ودرعا والسويداء وحمّص وأخيرًا دمشق.

ومساء الأحد، كشفت وكالة الأنباء الروسيّة "تاس"، أنّ بشّار الأسد، الّذي حكم سورية منذ يوليو/ تمّوز 2000 خلفًا لوالده حافظ، وصل مع عائلته إلى العاصمة الروسيّة موسكو وتمّ منحهم حقّ اللجوء.