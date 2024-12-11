قطر تعتزم إعادة فتح سفارتها في سورية

أشار الأنصاري إلى أن إعادة فتح السفارة "ستعزز التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة قطر للشعب السوري حاليا عبر الجسر الجوي".

أعلنت قطر الأربعاء إعادة فتح سفارتها في سورية "قريبا"، في أعقاب إسقاط نظام بشار الأسد بعد هجوم شنته فصائل معارضة تقودها هيئة "تحرير الشام".

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في بيان رسمي إن "دولة قطر ستعيد افتتاح سفارتها في الجمهورية العربية السورية الشقيقة قريبا بعد إكمال الترتيبات اللازمة".

وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي تعزيزا للعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما تعكس دعم دولة قطر الثابت للشعب السوري الشقيق، الذي يتطلع لبناء دولته على أسس العدالة والسلام والاستقرار والازدهار".

وأشار إلى أن إعادة فتح السفارة "ستعزز التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة قطر للشعب السوري حاليا عبر الجسر الجوي".

وسقط نظام الأسد الأحد بعد هجوم شنته فصائل معارضة مسلحة تقودها هيئة "تحرير الشام" وأنهى حكم العائلة الذي امتد على أكثر من خمسة عقود اتسمت بالقمع، وبعد نزاع طويل خلف أكثر من 500 ألف قتيل.

وبقيت قطر التي قدمت دعما مبكرا للفصائل المعارضة التي انتفضت ضد نظام الأسد في العام 2011 ما أدى لاحقا إلى حرب أهلية، منتقدة شرسة لرئيس النظام في موازاة دعواتها إلى حل دبلوماسي للنزاع.

وقطعت الدوحة على غرار دول خليجية أخرى، علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد وأغلقت سفارتها في دمشق بعيد الثورة.