الجيش الإسرائيلي يواصل نسف منازل ومنع عودة النازحين جنوبي لبنان

بحسب الوكالة اللبنانية، فإنها رصدت تحليق طائرة مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض في أجواء مدينة صور.

يواصل الجيش الإسرائيلي نسف منازل ومنع عودة النازحين إلى بلدات جنوبي لبنان، وذلك مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بشكل يومي.

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وأفادت الوكالة اللبنانية الثلاثاء، بأن "قوات العدو تواصل عمليات نسف ما تبقى من المنازل في بلدة كفر كلا. أقدمت قوات العدو فجرا على تجريف عدد من الطرق الفرعية وهدم منازل داخل بلدة الناقورة".

وجاء في بيان مقتضب للجيش الإسرائيلي، أنه "في الساعات القادمة ستسمع دوي انفجارات في منطقة الجليل الأعلى، ناجمة عن العمليات الروتينية للجيش في جنوب لبنان. لا خشية من وقوع حدث أمني".

وبحسب الوكالة اللبنانية، فإنها رصدت تحليق طائرة مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض في أجواء مدينة صور.

إلى ذلك، التقى رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، وفدا من بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في لبنان، وجرى عرض آخر المستجدات في لبنان والمنطقة.

ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل وحزب الله بدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.