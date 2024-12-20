استمرار الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان وانتشال جثامين شهداء من حارة حريك والخيام

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الجمعة، عددا من المنازل في الحي الجنوبي لبلدة الناقورة، ما تسبب في اندلاع حرائق واسعة وأضرار جسيمة بالممتلكات. كما أطلقت قوات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه الأودية الواقعة بين قبريخا في وادي السلوقي وبلدة الغندورية.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها للأراضي اللبنانية في الجنوب، مستهدفة المناطق الحدودية الجنوبية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الجمعة.

وفجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الجمعة، عددا من المنازل في الحي الجنوبي لبلدة الناقورة، ما تسبب في اندلاع حرائق واسعة وأضرار جسيمة بالممتلكات.

كما أطلقت قوات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه الأودية الواقعة بين قبريخا في وادي السلوقي وبلدة الغندورية.

وفي سياق متصل، تمكنت فرق الدفاع المدني اللبناني من انتشال جثامين ثلاثة شهداء من تحت أنقاض "مبنى أيوب" في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، الذي استُهدف بغارة إسرائيلية خلال العدوان على لبنان في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي. تم نقل الجثامين إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت لإجراء فحوص الحمض النووي (DNA) بهدف التحقق من هوية الشهداء.

وفي منطقة الخيام، نجحت فرق الدفاع المدني في استخراج جثمان شهيدة سورية الجنسية من تحت أنقاض معمل للألبان والأجبان، كان قد تعرض لضربة جوية إسرائيلية.