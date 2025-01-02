توغل إسرائيلي في بلدة بيت ليف جنوبي لبنان لأول مرة منذ بداية الحرب

دورية للجيش الإسرائيلي توغلت في بلدة بيت ليف جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وتمثل هذه الحادثة أول توغل إسرائيلي في البلدة، حيث دخلت الدورية معززة بدبابات وآليات وجرافة، وقامت بتفتيش المنازل والأراضي في المنطقة.

توغلت دورية للجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، في بلدة بيت ليف جنوبي لبنان للمرة الأولى منذ تصعيد الحرب على لبنان في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.

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ويمثل هذا التطور أحدث خرق إسرائيلي لاتفاق هش لوقف إطلاق النار بين تل أبيب و"حزب الله" دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "دورية معادية معززة بدبابات ميركافا وآليات وجرافة توغلت في أطراف بيت ليف" في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية.

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي لم يسبق أن توغل في هذه البلدة خلال عمليات التوغل البري التي بدأت مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وذكرت أن الجنود الإسرائيليين قاموا بـ"تفتيش بعض المنازل والأحراج" في البلدة.

كما أفادت الوكالة اللبنانية أن "دوريات معادية تقوم بالدخول إلى بلدة بيت ليف، وتعمل عناصرها على تفتيش المنازل الواقعة لجهة بلدتي راميا والقوزح".

وإضافة إلى هذا التوغل، ارتكب الجيش الإسرائيلي، حتى عصر الخميس، 3 خروقات أخرى، إذ قالت الوكالة اللبنانية إن "منطقة الرومية بين بيت ليف وياطر تعرضت لقصف مدفعي معاد".

وصباحا، حلق طيران حربي إسرائيلي مسيّر في أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض، فيما حلقت طائرات استطلاعية على علو منخفض أيضا في أجواء مدينة صور وقرى القضاء بمحافظة الجنوب.

وبدعوى التصدي لـ"تهديدات من حزب الله" ارتكبت إسرائيل 336 خرقا لوقف إطلاق النار حتى الثلاثاء، ما أدى إجمالا إلى استشهاد 32 شخصا وإصابة 39.

ودفعت هذه الخروقات "حزب الله" إلى الرد، في 2 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق، بقصف صاروخي استهدف موقع "رويسات العلم" في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب نهر الليطاني، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و63 شهيدا و16 ألفا و664 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.