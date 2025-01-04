البنتاغون: لا خطط لإقامة قاعدة أميركية في عين العرب السورية

سابرينا سينغ: "لا توجد حاليًا خطة أو نية لإنشاء أي قاعدة في كوباني، لست متأكدة من مصدر هذه الأنباء".

قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إنه لا توجود لديها "أي خطط أو نويا لإقامة قاعدة أميركية في منطقة عين العرب بمحافظة حلب" شمالي سورية.

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جاء ذلك على لسان نائبة المتحدث باسم الوزارة، سابرينا سينغ، خلال أول مؤتمر صحفي لهذا العام، الجمعة.

وتعليقًا على أنباء متداولة عن إقامة قاعدة عسكرية أميركية في عين العرب، قالت سينغ إنها "اطلعت على بعض تلك الأخبار. لا توجد خطة لبناء قاعدة عسكرية في كوباني (عين العرب)"، وإن عين العرب "لا يوجد فيها جنود أميركيون" و "لا توجد حاليًا خطة أو نية لإنشاء أي قاعدة في كوباني، لست متأكدة من مصدر هذه الأنباء".

وأضافت أن الولايات المتحدة "تدعم سلامة الأراضي السورية، وعملية الاستقرار السياسي"، لكن هذا "لن يكون ممكنًا إلا من خلال القضاء على داعش والجماعات الإرهابية الأخرى"، على حد وصفها.