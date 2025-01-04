مصر.. هبوط اضطراري لطائرة روسية إثر عطل مفاجئ

شهد الأسبوع الأخير من العام عدة حوادث طيران في عدة مناطق بالعالم خلفت ضحايا ومصابين.

أعلنت وزارة الطيران المصري أن طائرة روسية هبطت هبوطًا اضطراريًا، في مطار شرم الشيخ الدولي، عقب "عطل فني في أحد المحركات بعد إقلاعها بعشر دقائق".

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وقالت الوزارة في بيان إن مطار شرم الشيخ الدولي، شهد، مساء الجمعة، هبوطًا اضطراريًا آمنًا لطائرة من طراز "إيرباص A321"، حيث كانت متجهة من مطار شرم الشيخ إلى مطار يكاترينبرج بروسيا وكان على متنها 236 راكبًا.

وأوضحت أن "ذلك تم عقب تلقي بلاغ من قائد الطائرة بوجود عطل فني في أحد المحركات بعد إقلاعها بعشر دقائق".

وقالت وزارة الطيران المصرية إن "قائد الطائرة الروسية طلب على الفور من برج المراقبة الجوية الهبوط اضطراريًا، وقام برج المراقبة بإبلاغ غرفة العمليات لتفعيل خطة الطوارئ المُتبعة بالمطار لاتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة للتعامل في مثل هذه الحالات الطارئة".

وأوضحت الوزارة أنه "تم على الفور تشكيل غرفة لإدارة الأزمات استعدادًا مع مركز العمليات المتنقل وتواجد سيارات الإطفاء والإنقاذ، هذا إلى جانب توفير جميع المستلزمات اللازمة لمواجهة الأحداث الطارئة".

وتابعت: "في تمام الساعة 16:55 مساءً، تمكنت الطائرة من الهبوط بسلام على أرض المطار، حيث تم توجيهها إلى الموقع المُخصص وتم نقل جميع الركاب بسلام إلى صالة السفر الدولي".

وأوضحت أن "جميع الفرق الفنية المختصة قامت بإجراءات الفحص اللازمة لتحديد سبب العطل، وتنفيذ إجراءات الإصلاح المطلوبة".

وشهد الأسبوع الأخير من العام عدة حوادث طيران في عدة مناطق بالعالم خلفت ضحايا ومصابين.