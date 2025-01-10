الإمارات تتسلم الشاعر والناشط السياسي عبد الرحمن القرضاوي من لبنان

طلبت الإمارات تسلم القرضاوي، لـ"ارتكابه أعمالا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام"، دون تقديم تفاصيل أخرى بهذا الصدد.

كشفت الإمارات، مساء أمس الخميس، عن حيثيات تسلمها الشاعر والناشط السياسي عبد الرحمن يوسف القرضاوي من لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن بلادها تسلمت القرضاوي من لبنان، "بناءً على طلب توقيف مؤقت صادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمقدم من قبل الجهات المختصة بدولة الإمارات".

وأوضحت أن وزارة القضاء بالإمارات "قدمت طلب تسليم إلى السلطة المركزية بجمهورية لبنان وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل والقوانين والتشريعات الوطنية لكلا البلدين".

وأضافت أنها طلبت تسلم القرضاوي، لـ"ارتكابه أعمالا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام"، دون تقديم تفاصيل أخرى بهذا الصدد.

وقبل أيام، أعلن مجلس الوزراء اللبناني الموافقة على تسليم القرضاوي إلى الإمارات، وذلك عقب توقيفه في لبنان في طريق عودته من زيارة أجراها إلى سورية.