قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خرق وقف إطلاق النار بتفجير منازل في عيتا الشعب

أسفرت العملية عن دوي انفجارات قوية، سُمع صداها في عدد من قرى القضاء المجاور. ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي ضمن سلسلة انتهاكات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار، حيث قامت صباح اليوم السبت، بتنفيذ عملية تفجير لعدد من المنازل في بلدة عيتا الشعب، الواقعة في قضاء بنت جبيل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية.

وأسفرت العملية عن دوي انفجارات قوية، سُمع صداها في عدد من قرى القضاء المجاور.

ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي ضمن سلسلة انتهاكات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وأصدرت قيادة الجيش اللبناني، صباح اليوم السبت، بيانا، قالت فيه: "بتاريخ 11/1/2025، ما بين الساعة 10:00 والساعة 18:00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل اليابسة – راشيا وطيردبا - صور".

وفي سياق متصل، كان قد استشهد 5 أشخاص، وأصيب 4 آخرون بجراح جراء قصف من مسيّرة إسرائيلية استهدف سيارة في بلدة طيردبا جنوبي لبنان؛ أمس الجمعة.