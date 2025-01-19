المغرب: نحو 27 ألف أسرة متضرّرة من الزلزال تستفيد المساعدات الشهريّة لبناء منازلها

عندما تنتهي كل أسرة من بناء جزء معين من مسكنها تتلقى الدفعة الثانية من الدعم المالي، ثم الثالثة والرابعة.

أعلنت السلطات المغربية، السبت، استفادة أكثر من 27 ألف أسرة متضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد عام 2023 على دعم مالي بنحو 250 دولار شهريا على مدى 17 شهرا.

وفي 8 سبتمبر/ أيلول 2023، ضرب زلزال بقوة 7 درجات مدنا بينها مراكش والحوز وشيشاوة ووارززات (شمال) وتارودانت (وسط)؛ مخلفا 2960 قتيلا و6125 مصابا، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفقا لوزارة الداخلية المغربية.

وقال البيان إن "أزيد من 27 ألف أسرة استفادت من دعم شهري قدره 2500 درهم (250 دولار) على مدى 17 شهرا لتغطية تكاليف الإيواء والكراء".

ولفت إلى أن "26 ألفا و228 أسرة استفادت أيضا من دعم مالي لإعادة بناء منازلها، يصرف على شكل دفعات تتماشى مع وتيرة تقدم الأشغال".

وتستفيد كل أسرة متضررة من 4 مراحل من الدعم، بلغت قيمتها إجمالا 140 ألف درهم (14 ألف دولار) لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام.

وعندما تنتهي كل أسرة من بناء جزء معين من مسكنها تتلقى الدفعة الثانية من الدعم المالي، ثم الثالثة والرابعة.

ووفق إحصاءات رسمية، بلغ عدد المتضررين من الزلزال 2.8 مليون نسمة، بينما بلغ عدد القرى المنكوبة 2930 قرية.