لبنان: الجيش الإسرائيلي يحرق ما تبقى من منازل بلدة حولا ويغير على كفرشوبا

أكدت وكالة الأنباء اللبنانية، مساء اليوم، إلى أن "غارة معادية، استهدفت أطراف بلدة كفرشوبا"؛ وقالت إن "قوات العدو أحرقت ما تبقى من منازل في بلدة حولا، بعدما أحرقت صباحا منازل في بلدتي ميس الجبل والخيام".

أقدم الجيش الإسرائيلي، الإثنين، على إحراق ما تبقى من منازل بلدة حولا الحدودية في قضاء مرجعيون جنوب لبنان، وفق إعلام رسمي.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "قوات العدو أحرقت ما تبقى من منازل في بلدة حولا، بعدما أحرقت صباحا منازل في بلدتي ميس الجبل والخيام".

ويأتي هذا الخرق لاتفاق وقف إطلاق النار، قبل 6 أيام من انتهاء مهلة الـ60 يوما للاتفاق الذي ينص على انسحاب إسرائيل تدريجيا من البلدات التي احتلتها جنوبيّ لبنان في الحرب الأخيرة ضد "حزب الله".

وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية، مساء اليوم، إلى أن "غارة معادية، استهدفت أطراف بلدة كفرشوبا".

وأكدت "انسحاب قوات العدو وآلياته، منذ قليل، من منطقة الدبش - غرب بلدة ميس الجبل، بعد توغلها وتنفذها أعمال هدمه وجرف وتخريب".

وأضافت أنه "سُمع مساء اليوم، دوي تفجير عنيف نفذه جيش العدو عند الأطراف الشمالية لبلدة يارون، وتردد صداه في العديد من المناطق الجنوبية".

وأعلن الدفاع المدني في بيان، أنه "في إطار المهام الميدانية التي تنفذها فرق الإنقاذ التابعة للمديرية، والمستمرة للأسبوع السادس على التوالي، وبالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، واصلت الفرق عمليات البحث والمسح في بلدة الخيام للعثور على المفقودين، وتمكنت الفرق، اليوم الإثنين، من انتشال أشلاء خمسة شهداء أربعة منهم من حي الجلاحية - نزلة وادي قيس، وشهيد واحد من الحي الشرقي – آل فاعور في بلدة الخيام".

وأكدت المديرية أن "عمليات البحث والمسح الميداني الشامل ستُستأنف صباح الغد في مختلف أحياء بلدة الخيام، وفق الخطط الموضوعة بالتعاون مع الجيش اللبناني، إلى حين العثور على جميع المفقودين".

ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت.

وبدعوى التصدي لـ"تهديدات من حزب الله"، ارتكبت إسرائيل مئات الخروقات للاتفاق، ما خلّف 37 شهيدا و45 جريحا، وفق بيانات رسمية لبنانية.

وبحسب الاتفاق، تنسحب إسرائيل تدريجيا خلال مهلة مدتها 60 يوما من المناطق التي احتلتها في لبنان أثناء الحرب، على أن ينتشر الجيش اللبناني على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.