قطر "واثقة" من إمكانية صمود وقف إطلاق النار في غزة

قال الأنصاري خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي "نحن واثقون من الاتفاق حين يتعلق الأمر بصيغة الاتفاق، وعندما يتعلق الأمر بحقيقة أننا ناقشنا كل القضايا الرئيسية على الطاولة"، محذّرا من "أي خرق من أي من الجانبين أو قرار سياسي".

قال الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إنّ قطر "واثقة" في إمكانية صمود وقف إطلاق النار في غزة، والذي دخل حيّز التنفيذ، الأحد الماضي، بعد حرب إسرائيلية استمرت 15 شهرا.

وقال الأنصاري خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي "نحن واثقون من الاتفاق حين يتعلق الأمر بصيغة الاتفاق، وعندما يتعلق الأمر بحقيقة أننا ناقشنا كل القضايا الرئيسية على الطاولة"، محذّرا من أن "أي خرق من أي من الجانبين أو قرار سياسي .. قد يؤدي بكل وضوح إلى انهيار الاتفاق".

وأكّد الأنصاري "لدينا ثقة كبيرة في التزام الطرفين بالتنفيذ"

وتابع "الأمور تمشي بشكل إيجابي... نعتقد أن التبادل القادم سيكون بسلاسة أكبر"، في إشارة للدفعة الثانية من اتفاق تبادل الرهائن والأسرى الفلسطينيين السبت المقبل، والذي سيشهد الإفراج عن أربع رهينات إسرائيليات أخريات.

وأعلنت قطر، مع الولايات المتحدة ومصر، الأربعاء التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ الأحد لينهي 15 شهرا من الحرب المدمرة.

وإثر عودته إلى البيت الأبيض الاثنين، شكك الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بإمكانية صمود الاتفاق.

ومع ذلك، قال الأنصاري إن قطر تعتقد أن "إدارة ترامب، حتى قبل أن تصبح إدارة ترامب... كانت داعمة للغاية لهذا الاتفاق"، وأضاف "من خلال كل الاتصالات التي نجريها معهم... أنهم يؤمنون بهذا الاتفاق".