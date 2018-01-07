منع اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية في إيران

أعلن مسؤول بارز بقطاع التعليم، أنّ إيران منعت تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية، بعد تحذيرات خامنئي، من أنّ "تعليمها في سن مبكرة يفتح الطريق أمام "الغزو الثقافي" الغربي"

وقال رئيس المجلس الأعلى للتعليم، مهدي ناويد أدهم، الذي تديره الدولة للتلفزيون الرسمي مساء يوم السبت "تعليم الانجليزية في المدارس الحكومية وغير الحكومية داخل إطار المنهج الرسمي يخالف القوانين واللوائح".

وقال أدهم في لقاء مع التلفزيون الرسمي الإيراني، "للأسف نشهد أن بعض المدارس الابتدائية تنظم دروسا استثنائية لتدريس اللغة الإنجليزية مقابل مبالغ مالية، وهذا ممنوع".

وأضاف أن "برنامج وزارة التربية والتعليم خلال المرحلة الابتدائية، هو تعزيز اللغة الفارسية والثقافة الإيرانية الإسلامية للتلاميذ، وأن تعليم اللغات الأجنبية خلال المرحلة الابتدائية ممنوع بينما يسمح بذلك منذ السنة الأولى للمرحلة الإعدادية".