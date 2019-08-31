  2. أخبار عربية ودولية
  3. صحافة دولية

مليوني مواطن يحرمون من الجنسية في إحدى الولايات الهندية

تاريخ النشر: 31/08/2019 - 11:53

مليوني مواطن يحرمون من الجنسية في إحدى الولايات الهندية
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

كشفت سلطات ولاية أسام الهندية أن قرابة 2 مليون من سكانها لم يتم إدراج أسمائهم في سجل لتعداد السكان المواطنين في هذه الولاية، الواقعة بشمال غرب الهند، أجري بمبادرة من الحكومة القومية الهندوسية ورئيسها ناريندرا مودي، الذي ينوي تطبيقه في مناطق أخرى.

ويعني ذلك ان هؤلاء السكان، الذين قد تكون غالبيتهم من المسلمين، قد يحرمون من الجنسية وقد يتم ترحيلهم في نهاية الأمر.

وقال بيان رسمي إن ما مجموعه 31.1 مليون شخص من سكان آسام أدرجوا على لوائح السجل الوطني للمواطنين، لكن 1.9 مليون آخرين لم تضم أسماؤهم إلى السجل.

وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في الولاية خشية من ردود فعل بعد نشر اللائحة.

والهدف الرسمي من السجل الوطني مكافحة الهجرة غير الشرعية. وهو يستوجب من سكان آسام أن يقدموا إثباتات عن أنهم يحملون الجنسية الهندية.

يحصي "السجل الوطني للمواطنين" سكان أسام، الذين يستطيعون أن يثبتوا أن وجودهم ووجود عائلاتهم يعود إلى ما قبل 1971 السنة، التي لجأ فيها ملايين الأشخاص إلى المنطقة قادمين من بنغلادش التي كانت تشهد حربا أهلية.

لكن معارضيه يتهمون القوميين الهندوس باستخدام هذا التعداد لمهاجمة الأقليات وخصوصا الأقلية المسلمة، التي تمثل ثلث سكان أسام.

وأسام التي تضم إثنيات متنوعة وتهزها أعمال عنف بين هذه المجموعات، هي الولاية الوحيدة التي تمتلك هذا السجل حاليا في الهند.

 


#الهند
#تعداد السكان
#ولاية أسام

حوارات

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مقربون من حزب الله: الرد على الغارات الإسرائيلية بعد 11 أيلول
مقربون من حزب الله: الرد على الغارات الإسرائيلية بعد 11 أيلول

2019-08-31

النظام يواصل قصف إدلب بالصواريخ بعد توقف الغارات الجوية
النظام يواصل قصف إدلب بالصواريخ بعد توقف الغارات الجوية

2019-08-31

مسؤول إيراني: القمر الصناعي سليم رغم فشل إطلاقه
مسؤول إيراني: القمر الصناعي سليم رغم فشل إطلاقه

2019-08-31

الأكثر قراءة

عميلة مخابرات باعت البوظة لبوتين وإردوغان في

عميلة مخابرات باعت البوظة لبوتين وإردوغان في "ماكس"

2019-08-30
أي طريق سلكت الطائرات الإسرائيليّة لقصف العراق؟

أي طريق سلكت الطائرات الإسرائيليّة لقصف العراق؟

2019-08-30
إلغاء الإضراب بعد التوصل لاتفاق بين نقابة المعلمين ووزارة المالية

إلغاء الإضراب بعد التوصل لاتفاق بين نقابة المعلمين ووزارة المالية

2019-08-30
هجوم الضاحية: رسالة إسرائيلية بانتهاء 13 عاما من الهدوء

هجوم الضاحية: رسالة إسرائيلية بانتهاء 13 عاما من الهدوء

2019-08-30
ترامب

ترامب "امتنع" عن الرد على اتصالات نتنياهو بشأن ظريف

2019-08-30