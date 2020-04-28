مدينة "نيوم" على أنقاض قبيلة الحويطات: لماذا اغتيل المعارض السعودي؟

نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، تقريرا، اليوم الثلاثاء، بيّنت فيه أن مقتل الناشط عبد الرحيم الحويطي، المعارض للمدينة السعوديّة الجديدة "نيوم" المخطط لها وفق رؤية محمد بن سلمان لعام 2030، يوضّح للعالم كيف تتعامل السعودية مع المعارضة.

وتضمنت المدينة السعودية المخطط لها، التي بلغت تكلفتها 500 مليار دولار عمليات إخلاء قسري للمواطنين ووعود بالتعويض، لإنشاء مدينة شركات التقنية العالية.

وحددت السعوديّة محافظة تبوك، لتصبح موقع بناء المدينة الضخمة ذات التقنية العالية تسمى "نيوم"، على مدى مئات السنين، عاشت قبيلة الحويطات وقرى وبلدات، بما في ذلك العاصمة التاريخية، الخريبة، في محافظة تبوك الشمالية الغربية. والمخطط يتخلل دفع حوالي 20 ألف شخص خارج المحافظة لإفساح المجال أمام "نيوم".

وأصدرت الحكومة السعودية بيانا وصفت عبد الرحيم الحويطي بـ"الشخص المطلوب". ووصفت السلطات السعودية والإعلام بأنه "إرهابي"، وقبل ساعات من وفاته في 13 نيسان/ أبريل، نشر رجل القبيلة مقطع فيديو على "يوتيوب" يتنبأ بمثل هذهِ النهاية.

المعارض عبد الرحيم الحويطي (تويتر)

وأوضح في مقطع الفيديو الخاص به، الخطر الناجم عن الاحتجاج على جهود الحكومة لإزاحة قبيلة الحويطات بالقوة لإفساح المجال لمدينة "نيوم" السعودية المستقبلية.

وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن رؤيته وخطّتهِ لمدينة الأحلام ذات التقنية العالية التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار في عام 2017، والتي ستقيم الشركات الناشئة التكنولوجية والمستثمرون الأغنياء. وتعد المدينة المخططة التي تبلغ مساحتها 33 ضعف حجم مدينة نيويورك.

وأصبحت مدينة "نيوم" الحجر الأساس في خطة ورؤية ولي العهد محمد بن سلمان 2030، لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد على عائدات النفط. وعد المسؤولون بأن المدينة سيكون لديها عدد أكبر من الروبوتات من البشر، مع التعرف على الوجه والمراقبة الجماعية للقضاء على الجريمة، وسيارات الأجرة التي تعمل بدون طيار في الهواء بدلاً من الطرق، ومنتجع فاخر على شاطئ البحر، ومجمع ترفيهي، ومجمع ترفيهي. ستكون "نيوم" دولة مصغرة بقوانينها الخاصة، ولن تتناسب قبيلة الحويطات أبدًا مع هذا المركز.

بالمقابل، لم تسر الأمور كما هو مخطط لها؛ قتل المعارض عبد الرحيم، وجهود الحكومة الشديدة لإجبار قبيلة الحويطات على قبول شروط نزوحهم، هو صورة مصغرة لكل ما هو خطأ في الحاكم الاستبدادي المتهور والقاسي. في مواجهة احتمال التخلي عن أراضي أجدادهم، حيث عاشت القبيلة لمئات السنين، اندلعت الاحتجاجات على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، وتم اعتقال ما لا يقل عن 10 أشخاص، وفرّ البعض من البلاد.

وتتعامل الحكومة السعودية مع مواطنيها كأشياء التي يمكن تبديلها بمستوطنون عالميون بدلاً من التشاور مع المجتمع المحلي والسعي لدمجهم في الخطط الطموحة للمنطقة، هذا ما يحدث عندما يعلن حاكم مستبدّ أنه هو وحده الذي سيقرر مستقبل بلاده، في حين أن المواطنين السعوديين الذين يعبرون عن آرائهم، يتم تجاهلها أو إسكاتها أو سجنها أو إبادتها.

وتحتاج الظروف المحيطة بمقتل عبد الرحيم إلى تحقيق، ويثير بيان الحكومة أسئلة أكثر عديدة. في البداية، قامت سلطات بلدية تبوك، التي يشرف عليها البرنامج الوطني الجديد لتنمية المجتمع، بدأت في إصدار أوامر مصادرة الممتلكات في أوائل العام 2020، وفقًا للسكان المحليين.

وعرضت السلطات على السكان فقط وعودًا غامضة ولفظية بشقق مؤقتة وتعويضات غير محددة. وأفاد السكان أنه لا توجد عملية قضائية تتعلق بمراجعة اعتراضات القبيلة على مشروع التنمية، أو نزوحهم القسري، أو شروط التعويض.

وقالت مصادر محلية إن الغالبية العظمى من أعضاء القبائل رفضوا العرض، لكن عبد الرحيم على وجه الخصوص أصبح وجهًا عامًا معبرًا عن السخط. في كانون الثاني/ يناير الماضي، كان جزءً من مجموعة محلية اجتمعت بممثل حكومي لرفض التعويض وتشريد القبيلة.

ونشر عبد الرحيم فيديو على "يوتيوب" على قناته الشخصية، وأصرّ على أنه وآخرون من قبيلتهِ أرادوا البقاء في أراضيهم التاريخية والمشاركة في تطوير "نيوم" في 12 نيسان/ أبريل في عام 2020، قبل يوم من مقتله.

وادعت السلطات السعوديّة أن عبد الرحيم كان مسلحًا وأطلق النار على قوات الأمن، وأنه لم يكن أمامهم خيار سوى الرد عليه وقتله. وكما تنبأ عبد الرحيم، يزعم البيان أن الجنود عثروا على مخبأ للأسلحة في منزله. لكن الشهود اعترضوا على هذه الرواية وقالوا إنه أخبر الشرطة في 12 أبريل/ نيسان أنه لن يغادر.

والتقط صورًا للشرطة عندما وصلوا لقياس أرضه ومنزل ضد إرادته. عندما وصلت القوات الخاصة في اليوم التالي على متن العشرات في شاحنات مدرعة، قال السكان المحليون إنهم رأوهم يحيطون بالمنزل ويبدئون في إطلاق النار وعندها فقط رد بإطلاق النار. وأطلقت وسائل التواصل الاجتماعي منذ مقتله، عليه لقب "شهيد نيوم" الحويطي.

يوفّر القانون الدولي معايير أساسية حول كيفية احترام الحكومة لحقوق المجتمعات المحلية في هذه عمليّة تنموية ضخمة. وفشلت الحكومة السعودية في استخدام حتى الحد الأدنى من المعايير بشأن متى وكيف يمكن للدول مصادرة الممتلكات.

لا يوجد دليل على أن إخلاء قبيلة الحويطات كان الملاذ الأخير كما يقتضي القانون، ولا توجد عملية عادلة لتحديد ما إذا كانت الحكومة قد عرضت عليهم تعويضًا مناسبًا عن أراضيهم وممتلكاتهم الشخصية. علمًا أن السعودية لا تملك قانون للأراضي، ولا يوجد قانون لنزع ملكية العقارات.

وفشلت الحكومة السعودية في التشاور مع المجتمع المدني والمجتمعات المتضررة. وبدلاً من ذلك، ذكر البرنامج الوطني لتنمية المجتمع بإيجاز أنه سيتم منح السكان تعويضات عادلة وسيحصلون على برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي ويمكنهم تبادل "الاستفسارات والتعليقات" في المراكز المحلية.

لا يوجد ما يشير أيضًا إلى أن الحكومة درست كيف ستؤثر "نيوم" على حقوق الإنسان لقبيلة الحويطات ومجالهم البيئي، ناهيك عن التأثير المناخي للوحش المهدد بالطاقة الذي يعد به "نيوم". والنتيجة، كما هو متوقع، هي الصراع، والعنف.