زوما يطالب بإلغاء قرار سجنه ويصفه بـ"الظالم"

عرب ٤٨/ أ ف ب

طلب الرئيس الجنوب أفريقي السابق، جاكوب زوما، الجمعة، من أعلى محكمة في البلاد إلغاء حكم أصدرته بحقه بالسجن 15 شهرًا، لتخلّفه عن المثول أمام محققين في قضية فساد.

وتقدم زوما بالتماس للمحكمة لـ"إعادة النظر" بقرارها، و"إلغائه" قبل يومين من انتهاء المهلة المحدّدة له لتسليم نفسه للشرطة لتنفيذ الحكم.

والثلاثاء الماضي، قضت المحكمة الدستورية في حكم غير مسبوق بسجن زوما البالغ 79 عاما لـ15 شهرا لتجاهله أمر المثول أمام المحققين، ومنحته مهلة حتى الأحد لتسليم نفسه للشرطة.

وقال زوما، وفق وثائق الالتماس، الجمعة، إنّه تم نصحه "بأنه لن يكون غير ذي جدوى القيام بمحاولة أخيرة لدعوة المحكمة الدستورية، لإعادة النظر في قرارها وإعادة تقييم ما إذا كانت قد تصرفت في إطار الدستور أو بشكل خاطئ خارج نطاق الصلاحيات المخولة لها بموجب الدستور".

وأشار إلى حالته الصحية غير المستقرة "المهدّدة بقرار السجن"، قائلا "ليس من قبيل المبالغة وصف (الحكم) بأنه عقوبة قاسية ومهينة".

ولفت زوما إلى حقّه في أن تنظر في طلبه المحكمة "باهتمام وتجرد وبحس قوي بالواجب القضائي والاستقلالية".

وأثار الحكم التاريخي غضب أنصاره، الذين قصد بعضهم منزله الريفي في بلدة نكلاندلا في شرقيّ البلاد للتعبير عن تضامنهم معه.