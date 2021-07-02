  2. أخبار عربية ودولية
  3. صحافة دولية

زوما يطالب بإلغاء قرار سجنه ويصفه بـ"الظالم"

تاريخ النشر: 02/07/2021 - 21:26

زوما يطالب بإلغاء قرار سجنه ويصفه بـ"الظالم"
أنصار زوما يتظاهرون قرب منزله (أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

طلب الرئيس الجنوب أفريقي السابق، جاكوب زوما، الجمعة، من أعلى محكمة في البلاد إلغاء حكم أصدرته بحقه بالسجن 15 شهرًا، لتخلّفه عن المثول أمام محققين في قضية فساد.

وتقدم زوما بالتماس للمحكمة لـ"إعادة النظر" بقرارها، و"إلغائه" قبل يومين من انتهاء المهلة المحدّدة له لتسليم نفسه للشرطة لتنفيذ الحكم.

والثلاثاء الماضي، قضت المحكمة الدستورية في حكم غير مسبوق بسجن زوما البالغ 79 عاما لـ15 شهرا لتجاهله أمر المثول أمام المحققين، ومنحته مهلة حتى الأحد لتسليم نفسه للشرطة.

وقال زوما، وفق وثائق الالتماس، الجمعة، إنّه تم نصحه "بأنه لن يكون غير ذي جدوى القيام بمحاولة أخيرة لدعوة المحكمة الدستورية، لإعادة النظر في قرارها وإعادة تقييم ما إذا كانت قد تصرفت في إطار الدستور أو بشكل خاطئ خارج نطاق الصلاحيات المخولة لها بموجب الدستور".

وأشار إلى حالته الصحية غير المستقرة "المهدّدة بقرار السجن"، قائلا "ليس من قبيل المبالغة وصف (الحكم) بأنه عقوبة قاسية ومهينة".

ولفت زوما إلى حقّه في أن تنظر في طلبه المحكمة "باهتمام وتجرد وبحس قوي بالواجب القضائي والاستقلالية".

وأثار الحكم التاريخي غضب أنصاره، الذين قصد بعضهم منزله الريفي في بلدة نكلاندلا في شرقيّ البلاد للتعبير عن تضامنهم معه.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#جنوب أفريقيا
#جاكوب زوما
#فساد

حوارات

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس
حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس

2021-06-19

التفكجي: المخطط هو تقطيع أحياء القدس وتحويلها لفسيفساء في المدينة اليهودية
التفكجي: المخطط هو تقطيع أحياء القدس وتحويلها لفسيفساء في المدينة اليهودية

2021-06-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

العراق يعلن إحباط هجوم صاروخي على مطار بغداد
العراق يعلن إحباط هجوم صاروخي على مطار بغداد

2021-07-02

اتهامات لأثيوبيا بـ"خنق" شعب تيغراي
اتهامات لأثيوبيا بـ"خنق" شعب تيغراي

2021-07-02

البرازيل: فتح تحقيق بالفساد ضد الرئيس بولسونارو
البرازيل: فتح تحقيق بالفساد ضد الرئيس بولسونارو

2021-07-02

الأكثر قراءة

بدء التطعيم بلقاح

بدء التطعيم بلقاح "موديرنا" وقيود مرتقبة منعا لانتشار الجائحة

2021-07-02
الخارجية الأميركية: إسرائيل لا تمنع التجارة بالبشر داخلها

الخارجية الأميركية: إسرائيل لا تمنع التجارة بالبشر داخلها

2021-07-02
طيران الاحتلال يغير على مواقع في غزة

طيران الاحتلال يغير على مواقع في غزة

2021-07-02
آيزنكوت يصف تصريحات رئيس الموساد السابق بأنها

آيزنكوت يصف تصريحات رئيس الموساد السابق بأنها "عديمة المسؤولية"

2021-07-02
مسؤول سابق بالصحة الإسرائيلية: القول إن كورونا انتهى سياسيٌ وليس علميا

مسؤول سابق بالصحة الإسرائيلية: القول إن كورونا انتهى سياسيٌ وليس علميا

2021-07-02