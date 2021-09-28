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اليابان تستعد لرفع أنظمة الطوارئ التي فرضتها لمواجهة كورونا

تاريخ النشر: 28/09/2021 - 09:50

اليابان تستعد لرفع أنظمة الطوارئ التي فرضتها لمواجهة كورونا
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

تستعد الحكومة اليابانية لرفع جميع التدابير الطارئة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، والتي ينتهي سريانها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، مع انحسار الجائحة والتباطؤ في تسجيل الإصابات الجديدة، ومحاولة إعادة تنشيط الاقتصاد المحلي.

وحصل المسؤولون عن تدابير فيروس كورونا على "الضوء الأخضر" وموافقة الخبراء على رفع أنظمة الطوارئ، في اجتماع عقد اليوم، الثلاثاء، شريطة أن يكون تخفيف القيود تدريجيا. ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء، يوشيهيدي سوغا، رفع حالة الطوارئ وخطط الحكومة للمرحلة المقبلة في مواجهة الوباء، في وقت لاحق، اليوم.

ورفع القيود يعني أن اليابان خالية تماما من أي متطلبات طارئة للتعامل مع الجائحة، وذلك للمرة الأولى منذ نيسان/ أبريل الماضي. ويستعد المسؤولون الحكوميون لتخفيف القيود من خلال وضع خطط أخرى مثل جوازات سفر اللقاح وشهادات التطعيم وفحوصات الفيروسات السريعة.

رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا (أ ب)

وتنتهي تدابير الطوارئ وغيرها من الإجراءات التي فرضتها الحكومة في جميع المحافظات اليابانية الـ27، في نهاية أيلول/ سبتمبر الجاري. ويطالب بعض الخبراء بتخفيف حالة الطوارئ في 19 محافظة إلى شبه طوارئ أولا لضمان عدم عودة العدوى، ووردت تقارير بأن الحكومة تدرس اتباع هذه الإستراتيجية.

وتمثلت حالة الطوارئ بشكل أساسي في أوامر بفتح المطاعم والحانات لساعات أقصر وعدم تقديم المشروبات الكحولية. وقال حكام أوساكا وهيوغو وكيوتو إنهم يخططون للإبقاء على هذه الأوامر سارية مع مراقبة الوضع عن كثب.

وتحرص اليابان على توسيع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية مع موازنة الحاجة إلى منع الموجة التالية من العدوى. وتتعرض الحكومة، التي تمر بمرحلة انتقالية حيث يختار الحزب الحاكم بديلا لسوغا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لضغوط للحفاظ على إستراتيجيات فاعلة للفيروس قبل الانتخابات البرلمانية في غضون شهرين.

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#اليابان
#أنظمة طوارئ
#فيروس كورونا

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