الأمن الروسي: أجهزة استخبارات غربية ساعدت منفذي هجوم موسكو

الأمن الفيدرالي الروسي أوضح أنه "لم يتم التعرف بعد على هوية مدبر" الاعتداء الذي وقع قرب موسكو وتبناه تنظيم "داعش"، ويقول إن أجهزة استخبارات غربية ساعدت منفذي الهجوم.

قال رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، إن أجهزة استخبارات غربية وأوكرانية ساعدت منفذي الهجوم على القاعة الموسيقية في موسكو، الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل 139 شخصا.

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وأقرّ ألكسندر بورتنيكوف، المقرّب من فلاديمير بوتين، بأنه "لم يتمّ بعد التعرّف" على "العقل المدبّر"، وذلك بعد أربعة أيام من الهجوم الأكثر حصدا للأرواح في الأراضي الروسية منذ 20 عاما.

ونقلت وكالات أنباء "ريا نوفوستي" عن بورتنيكوف قوله: "نعتقد أن العمل تم التحضير له من جانب متطرفين إسلاميين وبالطبع سهلته أجهزة استخبارات غربية، والاستخبارات الأوكرانية نفسها لديها صلة مباشرة بالأمر".

وردّا على سؤال لمعرفة إن كانت أوكرانيا والولايات المتحدة وبريطانيا هي من دبّرت الهجوم، قال رئيس جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي): "أظنّ أن الحال كذلك"، مشيرا إلى "معلومات عامة لكن هناك بعض العناصر القائمة".

صور للمشتبه بهم الأربعة في تنفيذ الهجوم نُشرت مع بدء محاكمتهم في موسكو (Getty Images)

وكشف أن المشتبه بهم "كانوا ينوون التوجّه" إلى أوكرانيا التي تتحارب معها موسكو منذ شباط/ فبراير 2022، مؤكّدا أنهم "كانوا سيستقبلون استقبال الأبطال هناك. وهم كانوا في انتظارهم".

وردا على سؤال عما إذا كانت كييف أو تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الذي تبنى الهجوم يقف وراء الاعتداء الذي وقع الجمعة، قال الأمين العام لمجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، في وقت سابق الثلاثاء، "بالطبع أوكرانيا".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أقر الإثنين بوقوف "متطرفين إسلاميين" خلف الهجوم، لكنه شدد على ارتباطهم بأوكرانيا، وهو ما تنفيه كييف.

وقال بورتنيكوف إن "تدابير عقابية ستُتّخذ بالطبع وهذا العمل هو قيد الإعداد. وسيتمّ العثور على كلّ من هو ضالع (بالهجوم)... والاقتصاص منه".

وأوقفت السلطات الروسية حتّى الساعة 11 شخصا، من بينهم المهاجمين الأربعة المشتبه بأنهم نفّذوا الاعتداء، وأودعوا السجن الاحتياطي بقرار من محكمة في موسكو، على غرار أربعة مشتبه بهم آخرين.