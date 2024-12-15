لندن: آلاف البريطانيّين يحيون ذكرى أطفال غزّة

وأحضر المتظاهرون برفقتهم الزهور والألعاب لإحياء ذكرى آلاف الأطفال الّذين فقدوا حياتهم في غزّة، ووضعوها عند مدخل شارع داونينغ، بالقرب من مقرّ رئاسة وزراء...

وضع آلاف الأشخاص في العاصمة البريطانيّة لندن، الألعاب والزهور عند مدخل شارع داونينغ، الّذي يوجد به مقرّ رئاسة وزراء البلاد، تخليدًا لذكرى الأطفال الّذين قتلوا جرّاء الهجمات الإسرائيليّة على غزّة.

وقال مراسل الأناضول، إنّ لندن شهدت السبت، مظاهرة داعمة لفلسطين أقيمت بالقرب من مبنى البرلمان بمشاركة آلاف الأشخاص، ثمّ امتدّت إلى شارع داونينغ.

وأحضر المتظاهرون برفقتهم الزهور والألعاب لإحياء ذكرى آلاف الأطفال الّذين فقدوا حياتهم في غزّة، ووضعوها عند مدخل شارع داونينغ، بالقرب من مقرّ رئاسة وزراء.

وردّد المتظاهرون هتافات من قبيل "فلسطين الحرّة"، و"كلّنا فلسطين"، و"أوقفوا الإبادة الجماعيّة"، و"فلسطين ستكون حرّة من النهر إلى البحر".

وبدعم أميركيّ ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023، إبادة جماعيّة في غزّة خلّفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيّين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانيّة بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكّرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائيّة الدوليّة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحقّ نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة بحقّ الفلسطينيّين في غزّة.